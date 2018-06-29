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Bast Dost ve Jack Wilshere Fenerbahçe'de

F.Bahçe, gizlice İstanbul’a getirdiği İngiliz orta saha Jack Wilshere ile her konuda anlaştı. 29 yaşındaki Hollandalı golcü Bas Dost konusunda ise son aşamaya gelindi.

Bast Dost ve Jack Wilshere Fenerbahçede

F.BAHÇE’DE Cocu’nun resmi imzayı atmasının ardından  öncelik transfere verildi. Hazırlanan geniş transfer listesinde Hollandalı golcü Bas Dost ve Arsenal’den ayrılan yıldız orta saha Jack Wilshere isimleri ön plana çıktı. Sarı-Lacivertliler’in Fransız Sportif Direktörü Comolli’nin önderliğinde yürütülen görüşmelerden önümüzdeki hafta içerisinde bir sonuç alınması bekleniyor. İşte Bas Dost ve Wilshere operasyonunun son detayları şu şekilde;

FIFA’DAN HABER BEKLENİYOR

Bas Dost ile anlaşma aşamasına gelen F.Bahçe FIFA’dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezon Sporting taraftarlarının futbolculara saldırması sonrası birçok oyuncu kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Ancak FIFA, eski kulübün de mağdur olmaması için makul bir ücretin ödenmesi şartını koşuyor. Bu durum aşıldığı takdirde 29 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe forması giymesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Portekiz ekibiyle 49 maça çıkan Bas Dost 34 gol-4 asistlik performans sergiledi.

ACARKENT’TEN KENDİSİNE EV BAKTI

Arsenal ile yollarını ayıran Wilshere ile kesin olarak anlaşıldı. Cocu’yu önceki gün Türkiye’ye getiren özel uçakla İstanbul’a gelen İngiliz oyuncunun Divan Oteli’nde konakladığı tahmin ediliyor. Tecrübeli oyuncu dün ise stadı ve tesisleri gezdi. Daha sonrasında İngiliz oyuncu İstanbul Acarkent’ten kendisine ev baktı. Akşam saatlerinde İngiltere’ye dönen Wilshere’in önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye’ye geleceği belirtildi.

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Akşam

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