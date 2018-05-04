Başkanın 'anlaştım' dediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın 'Anlaşmaya vardım' dediği dünyaca ünlü otoritenin Ilidio Vale olduğu ortaya çıktı.

F.Bahçe'ye 20 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın en çok eleştiri aldığı konuların başında 'altyapıdan futbolcu çıkmaması' yer alıyordu. Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçim öncesi altyapıyla ilgili radikal bir karar alıp, dünyaca ünlü bir isimle anlaştığını ifade etmişti. Bu ismin 2010'dan beri Benfica'nın scout şefliğini yapan Jose Boto ile Hollandalı Kees van Wonderen'den biri olduğu konuşuluyordu.

Aziz Yıldırım'ın, "Dünya Kupası'na gittikten sonra aramıza katılacak" dediği ismin Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'un yardımcısı Ilidio Vale olduğu ifade edildi.

SAYISIZ İSİM ÇIKARDI

Vale, 1986'da Nogueirense genç takımında göreve başladı ve 1 yıl aynı kulübün A takımını çalıştırdı.

60 yaşındaki antrenör, 1989'da geldiği Porto'da küçük yaş gruplarından başlayıp tüm kademelerde görev yaptı. 2006'da Porto'dan ayrılana kadar altyapılarda 27 kupa kazandı. 2009'da Portekiz U19 Milli Takımı'nda işe başlayan Vale'nin çıkardığı Portekiz'li yıldızlar! Vitor Baia, Hugo Almeida, Andre Castro, Bruma, Diego Ribas, Fernando Reges.

DAHA GELMEDEN SİSTEMİ BAŞLATTI​

​ILIDIO Vale'nin Porto'ya getirdiği sistem aslında altyapı hamlesinden biraz farklı. Bu sistemin temeli altyapı yıldızlarına dayanmıyor. Altyapıdaki isimleri yetiştirmekten çok, scout ekibiyle dünyanın her bölgesinden gelişime açık oyuncular tespit ediliyor ve gelişimleri profesyonelce gerçekleştiriliyor. Eljif Elmas, Andreas Kilit, Adis Shala ve Boris Rapajic gibi isimlerin altyapıya dâhil edilmesi, Vale'nin daha gelmeden sistemini çalışmaya başlatması olarak yorumlandı.

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