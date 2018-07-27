Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Başkanı ikna eden dev rapor: "Alalım 15'e satarız"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı.

Başkanı ikna eden dev rapor: Alalım 15e satarız

Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş transferdeki suskunluğunu Enzo Roco ile noktaladı.

Dusko Tosic ve Matej Mitrovic'i geçtiğimiz günlerde cazip bonservis bedelleri karşılığında sattıktan sonra stoper arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen 25 yaşındaki Şilili oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kartal, 1,91 boyundaki Enzo Roco'ya 3+1 yıllık sözleşme imzalattı. Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncu için Cruz Azul'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Enzo Roco transferinde Gary Medel'in büyük payı bulunduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen Gary Medel'in, Şili Milli Takımı'ndan tanıdığı Enzo Roco'nun kaçırılmaması gereken bir stoper olduğunu söylediği belirlendi. Roco'yu arayan Medel'in, Beşiktaş'la ilgili bilgi verdiği de öğrenildi.

'15 milyona satarız'

Siyah-beyazlı idareciler, Enzo Roco transferini bitirmeden önce Beşiktaş'ın scout ekibine de danıştı.

Yöneticiler ile scout ekibi arasındaki toplantıda, "Roco sürekli oynama şansı yakalarsa kendisini daha da geliştirir. 15 milyon euroya Avrupa'ya satılabilecek kalitede bir oyuncu. Medel bizi hiç yanıltmaz. Medel'in referansına güveniyoruz" yorumlarının yapıldığı aktarıldı.

Stoper transferi için ısrarlı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Enzo Roco transferine onay verdiği belirtildi. Güneş'in, Domagoj Vida'nın satılması halinde savunmanın ortasında Pepe-Roco ikilisine görev vereceği ifade edildi.

Beşiktaş Roco'dan sonra bir transferi daha bitirdi

Beşiktaş Roco'dan sonra bir transferi daha bitirdi

İngilizler duyurdu:

İngilizler duyurdu: "Türkiye'ye gidiyor"

Ne Ospina, ne Harun! İşte yeni kaleci

Ne Ospina, ne Harun! İşte yeni kaleci


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş Rocodan sonra bir transferi daha bitirdi

Beşiktaş Roco'dan sonra bir transferi daha bitirdi

Fabri'nin satılmasıyla kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş, Ospina'nın kiralanması konusunda Arsenal'le el sıkıştı. Siyah-Beyazlılar yıllık 4 milyon Euro talep eden Kolombiyalı eldivenle pazarlık halinde.
Başkanı ikna eden dev rapor: Alalım 15e satarız

Başkanı ikna eden dev rapor: "Alalım 15'e satarız"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı.

İngilizler duyurdu: Türkiyeye gidiyor

İngilizler duyurdu: "Türkiye'ye gidiyor"

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Liverpool'lu forvet Daniel Sturridge konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ne Ospina, ne Harun! İşte yeni kaleci

Ne Ospina, ne Harun! İşte yeni kaleci

FABRİ'Yİ Fulham'a verdikten sonra kaleci arayışlarına hızlandıran ve gündeme birçok isim almasına rağmen henüz hiçbirisiyle anlaşamayan Beşiktaş, yeni bir aday buldu.
Beşiktaştan sürpriz transfer

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Siyah beyazlılar, savunma oyuncularından Tosic ve Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir ismi kadrosuna kattı.
30 milyon Euroya bitti bu iş

30 milyon Euro'ya bitti bu iş

FRANSA’NIN Monaco kulübü Domagoj Vida için kesenin ağzını açtı.
Vidanın yeni takımı belli oldu! 2+1 yıllık anlaşma

Vida'nın yeni takımı belli oldu! 2+1 yıllık anlaşma

Dünya Kupası'ndaki performansıyla İngiliz kulüplerini peşine takan Domagoj Vida'dan ciddi bir gelir elde etmeyi isteyen Beşiktaş, transferde hedefini belirledi.
Beşiktaş, Fenerbahçenin yıldızı için masaya oturuyor

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızı için masaya oturuyor

Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Janssen için Tottenham'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
Harunu ver, istediğin üçünü al

Harun'u ver, istediğin üçünü al

Beşiktaş, Harun Tekin’i bonservis ödemeden almak istiyor. Siyah-beyazlılar, başarılı kaleciye karşılık Bursa’ya; Vagner Love, Mustafa, Orkan, Oğuzhan Aydoğan, Mertcan ve Utku’dan istediği üçünü teklif edecek.
Kagawaya Come to Beşiktaş bombardımanı

Kagawa'ya 'Come to Beşiktaş' bombardımanı

Japon 10 numara için Borussia Dortmund’la transfer görüşmelerini sürdüren yönetime, bu konuda taraftarından büyük destek geldi.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....