Başkandan Badou Ndiaye açıklaması

Sezonu şampiyon kapatan Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Ndiaye açıklaması geldi.

Şampiyon Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

"Galatasaray'ın ana hedefi Avrupa'nın çatısına çıkmak." diyen Cengiz, "UEFA, 6 Avrupa ülkesinin dışındaki tüm ülkelere taşra ülkesi gibi bakıyor. Hayalim Avrupa'ya giden tüm takımlarımızın başarılı olması. UEFA yetkililerine Galatasaray'ın misyonunu anlattık. UEFA, Galatasaray'ın kuruluş hikayesine çok şaşırdı. UEFA'ya her hafta rapor gönderdik ve bilgileri güncelledik. UEFA bizden açıklık, doğruluk ve samimiyet istedi." dedi.

Göztepe karşısında attığı golle Galatasaray'a şampiyonluğu getiren Gomis hakkında da konuşan başkan Cengiz, "Gomis penaltıyı kaçırsaydı belki psikolojik olarak futbol hayatı biterdi. Bu riski alacak insan, Fatih Terim'dir. Son iki yılda evi barkı satıp 652 Milyon TL zarar ettik. UEFA ile ilk görüşmelerimizde ağzımızı açamadık. Açıkçası 'Boynumuz kıldan ince!' dedik." ifadelerini kullandı.

NDIAYE AÇIKLAMASI

Mustafa Cengiz, "Kiralık oyuncuların geleceğinde teknik heyetin raporu önemli. Bu sezon tek santraforla şampiyon olduk. Ndiaye'nin geri dönmesi konusunda Fatih Terim ne derse o olur. Hocamız Florya'da yaşıyor. Orayı evi gibi" dedi.