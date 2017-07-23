Başkan, Tudordan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.

İsveç takımı Östersunds’a Avrupa Ligi’nde sürpriz bir şekilde elenen Galatasaray, henüz şoku üzerinden atabilmiş değil. Camianın tepkisini dindirmek için transfer çalışmalarına ağırlık veren Sarı- Kırmızılılar’da, başkan Dursun Özbek’in duruma el koymaya hazırlandığı öğrenildi.

Özbek, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşecek antrenmana giderek, teknik direktör İgor Tudor’la bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, bu görüşmede Tudor’dan hem rapor isteyecek hem de hesap soracak. Sezona kötü başlangıç yapılmasının nedenlerini araştıran Özbek, çözüm yolu bulmak için daha sonra kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Destek veriyorlar ama...

Mircea Lucescu ve Fatih Terim isimlerinin gündeme geldiği Galatasaray’da, yönetim şimdilik Tudor’la yola devam kararı vermiş olsa da, bu desteğin geçici bir rüzgar olabileceği konuşuluyor. Son iki sezonu da ligde kötü durumda bitiren Cim Bom’da, bir hüsran daha yaşamak istemeyen Dursun Özbek, ligde şampiyonluğun gelmesi için tüm radikal hamleleri yapmaya hazır. Başkanın, bu doğrultuda takımla da bir toplantı yapması ve oyunculara destek vermesi bekleniyor.