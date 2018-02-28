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Sezon başından bu yana Aykut Kocaman'ın yanında dimdik duran, Osmanlıspor maçı sonrası görevi bırakma kararı alan hocaya sahip çıkan Başkan Aziz Yıldırım, derbi mağlubiyeti sonrası patladı.

Başkan sonunda patladı: Bu ne hoca!

Beşiktaş karşısında sergilenen futbola isyan eden Yıldırım "Yenilgiyi anlarım ama bu kadar aciz kalmanın açıklaması olamaz" çıkışında bulundu.

Kocaman'la konuşan Aziz Yıldırım "Biz sana ve bu takıma güvendik. Şampiyonluk inancımızı da koruyoruz ama bu futbol Fenerbahçe'ye yakışmıyor" dedi. Derbilerde mağlubiyetin olabileceğini belirten Yıldırım "Mücadele edersin, savaşırsın, şans rakipten yanadır, kaybedersin, bu olabilir. Ama böyle varlık göstermeden, mahkûm oynayarak kaybetmek Fenerbahçe'nin kabul edebileceği bir durum değil" sözleriyle tepki koydu.

Şampiyonluk borçluyuz

Şartlar ne olursa olsun, sahaya çıkan oyuncuların savaşmak zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Aziz Yıldırım "Bu şekilde kaybetmeyi camiaya açıklayamayız" diyerek Aykut Kocaman'dan bir an önce takımı toparlamasını istedi. Yıldırım'ın sert ikazından sonra oyuncularıyla bir toplantı yapan Aykut Hoca "Herkes kendine çekidüzen versin" uyarısı yaptı. Mağlubiyet sebebiyle ağızlarını bıçak açmayan futbolcularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren Kocaman "Sadece bir maç kaybettik. Hedeflerimizden sapmış değiliz. Kupadaki önceliğimiz ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek. Ligde ise 3 maçlık seride 9 puan almak. Bunun için de savaşmak zorundayız. Başınızı kaldırın ve işiniz motive olun. Bu camiaya şampiyonluk borçluyuz" diyerek hedef gösterdi.

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