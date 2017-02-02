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"Başkan olsam Ekici'yi takıma almazdım"

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı.

Başkan olsam Ekiciyi takıma almazdım

Radyospor’dan Emrah Karalinç’e özel açıklamalar yapan Şener, Trabzonspor’un ligdeki performansı, mali yapısı ve çok konuşulan Mehmet Ekici konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

“Yusuf Yazıcı iyi görünüyor”

Şener, ”İlk yarıda oldukça kötüydük ama şimdi iyi gitmeye başladık. İyi transferler yaptık, alt yapıdan gelen genç futbolcu Yusuf Yazıcı iyi görünüyor. Trabzonspor tabii ki çok büyük bir kulüp. Yeni transferler, yeni statla birlikte daha da yukarılara tırmanacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Ligdeki bu çıkış psikolojik”

Tecrübeli yönetici, Trabzonspor’un çıkışının devam edeceğine inandığını belirterek, “Bu çıkışın psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yeni gelen transferlerin isabetli olmasıyla birlikte takımda iyi bir hava oluştu. Bana göre yerli sayısını biraz daha arttırmak lazım. Bakıyorum artık takımlar neredeyse 11 yabancı ile sahaya çıkacak. Bize yakışan daha çok kendi oyuncularımızla oynamak.” dedi.

Trabzonspor’un hedefleri hakkında, “Bu yıl benim temennim Avrupa kupalarına giden bir takım görebilimek. Bizim yönetimden Avrupa Kupalarına katılımlar biraz azaldı.”  değerlendirmesini yapan Şener, Ersun Yanal ile ilgili de konuştu.

“Ersun Yanal’ın isteklerini yapmak lazım”

Yanal’ın başarılı bir çalıştırıcı olduğuna vurgu yapan Şener, ”Ersun Yanal iyi bir hoca ve araştırmacı bir kimliği var. Onun istediklerini almak doğru. Ama bizim yönetim kurulunda futbolu çok sevenler, izleyenler ortaya bir takım isimler atıyor ve onların üstünde gidiliyor. Biz de yaptık zamanında. Hocanın istedikleri doğrultusunda gidersek muvaffak olacağını düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

“Şampiyonlar Ligi’ne katılarak borç yükü hafifler”

Bordo-mavili kulübün mali yapısını yorumlayan Trabzonspor Eski Başkanı, ”Çok borç var söylediklerine göre. Bu borçların altından bu tip kulüplerin kalkmasının bir tane yolu var; o da mutlaka Şampiyonlar Ligi’ne katılıp tur atlamak. Her sene düzenli olarak Şampiyonlar Lig’ine katılırsak, oradan gelecek paralarla takımın yükü bir hayli hafifler” dedi.

“Başkan olsam Ekici’yi takıma almazdım”

Şener’den, gündemden düşmeyen Mehmet Ekici transferi konusunda da flaş bir açıklama geldi. “Mehmet Ekici’nin, bu kadar yazılıp çizildikten sonra takımda kalması doğru değil diye düşünüyorum. Zaten onun niyeti gitmekse hiç almam takıma. Ben başkam olsam öyle yapardım” şeklinde konuştu.

“Yayın ihalesine şükretmek lazım”

Süper Lig'de hakemlerin hata yaptığını ama bilerek hata yapmamalarının önemli olduğunu söyleyen tecrübeli futbol adamı, yayın ihalesi konusunda ise, ”Yayın ihalesi kulüplerin gelirleri için çok önemli. Olmasa ne olurdu diye düşünmek, şükredip yola öyle devam etmek lazım.”  diyerek sözlerini tamamladı.

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