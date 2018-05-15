"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

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Başkan müjdeyi verdi! Cumartesi günü...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Cumartesi günü stadımızda taraftarlarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz." dedi.

Başkan müjdeyi verdi! Cumartesi günü...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Göztepe'nin maçlarını 10 bin kişilik statta oynamasını 'üzücü' olarak değerlendiren Cengiz, "Cumartesi günü stadımızda taraftarlarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz." açıklamasıyla taraftara müjdeyi verdi.

İşte Cengiz'in diğer açıklamaları:

'Terim beni arayıp istifa edebileceğini söyledi'

'İşler iyiye gidince herkes sahiplenir. Başarısızlık yalnızdır. Yiğidi öldür, hakkını teslim et. Yiğit burada futbolcularımız, sevgili hocamız ve teknik heyettir. Diğer teknik direktörlere bakıldığında Fatih Terim'in konumu çok farklı. Hiçbir teknik direktör yeni gelen yönetime 'biz istifaya hazırız' demez ama Fatih Terim bunu bana söyledi. Tudor döneminde rakiplerimizden aldığımız puan 1'di. Fatih Terim ise 10 puan aldı. Bu çorbayı yapan, pişiren mevcut teknik heyettir. Fatih Terim eğer paraya düşkün olsaydı bizle de 3M€'luk kontratı var, bu parayı talep ederdi ama gerekirse istifa da edebileceğini iletti.

UEFA'nın kararı perşembe günü açıklanacak

'Perşembe günü UEFA ile randevumuz var. Heyetle birlikte Cenevre'ye uçacağız. Beni uyku uyutmayan çok konu var. Seçim falan düşünemiyorum. En az seçime çalışıyorum. Şampiyonluk yürüşü, ihtiyaçlar, UEFA süreci var. UEFA, Türkiye'nin futbol ile yatıp kalktığını biliyor. Yapılan yatırımları iyi niyetin farkındalar. UEFA'nın bizden istediği 3 şeyi yerine getirdik ve taahhüt ettik. 3.5 aylık bir şirket olsak bizim +12M TL gelirimiz olacaktı. Tabii UEFA bize bazı önlemler getirecek ama "Galatasaray ceza aldı diyecekler" Tencere dibin kara, seninki benden kara. UEFA'dan gelen gayet sağlıklı bir telefondu. Perşembe net bilgiyi paylaşmak istiyoruz.

'Eski yönetimler onu bunu yaptı demekten artık sıkıldım. Hep eskilerden gelen bir önceki, bir önceki... Sorunlar birikmiş, ötelenmiş ve önümüze geldi.  Bir sonrakine öteleyebilirdim ama ben bunu yapmadım, hepsini de disipline oturttuk. Geldiğim andan itibaren tüm borçları temizlemeye çalıştım ve bir borç disiplini oluşturmak istedim. Yarın ben yuhlanırsam ya da istenmezsem burada bir dakika bile durmam.

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