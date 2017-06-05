Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçının sonrasında gece yarısı Sinan Gümüş’ü yanına çağırdı, “Gitme kararını gözden geçirmeni istiyorum” dedi. Sinan ise hayallerini gerçekleştirmek için izin istedi.

Galatasaray’da başkan Dursun Özbek ve Sinan Gümüş, gece yarısı bir araya geldi, gelecek sezon hakkında görüştü.

Atiker Konyaspor karşısında iki gol atan, ancak bu gollere sevinmeyen Sinan, bu tavrıyla gitmek istediğini somut bir şekilde ortaya koymuş oldu. Genç futbolcunun bu durumu üzerine harekete geçen başkan Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından Sinan’ı çağırdı. Sportif direktör Cenk Ergün, genç futbolcuyu alıp, başkan Özbek’in yanına götürdü. Dursun Özbek, Sinan’a, “Gitmek istediğini duydum. Bu sene senden beklentilerimiz var. Kararını gözden geçirmeni istiyorum. Yeni sezon planlamasında seni mutlaka görmek istiyorum. Son haftalardaki performansını gelecek sezon da sürdürürsen seni güzel bir kariyer bekliyor” diyerek futbolcusunun gönlünü almak ve kararından vazgeçirmek istedi.

Sinan’ın ise, “Başkanım benim gerçekleştirmek istediğim hayallerim var. Bu konuda izninizi istiyorum” yanıtını verdiği bildirildi. Genç futbolcunun 31 Mayıs 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla transferin gerçekleşmesi için Galatasaray’ın izin vermesi gerekiyor.

Atalanta izledi

Sinan Gümüş’ü Konyaspor karşısında Atalanta’nın izlediği belirlendi. İtalyan ekibinin temsilcilerinin Türk Telekom Stadı’nda Sinan’ın performansından etkilendikleri dile getirildi. Sinan’ı Portekiz’den Benfica’nın yanı sıra İspanya’dan Malaga ve Almanya’dan Freiburg da istiyor.

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