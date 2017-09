Başkan itiraf etti: 24 puanımız silinebilir

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, 3 puanlarının silinmesi ve Sergen Yalçın'ın ayrılması ile ilgili olarak, "24 puan daha silinme riski var. Sergen Yalçın'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, 3 puanlarının silinmesine itiraz edeceklerini söyledi. Eskişehirspor'un maddi sorunlarının olduğunu belirten Özeçoğlu şöyle konuştu:

"2 günden beri kulübümüz olağan olayların sürecinden geçiyor. Dün akşam saatlerinde federasyonun yaptığı toplantıda kulübümüzün 3 puanı silindi. Biz gerekli çalışmaları hukuki yoldan yapıyoruz. Mali verilerin hepsini vermemize rağmen geç kaldığımız için 3 puanımız silindi. Bu konuda hukukçularımız çalışmaya devam ediyor. 7 günlük itiraz süresi var. Bu 7 günlük itiraz süresinde itirazımızı gerçekleştireceğiz. Biz 13 Temmuz'da göreve başladık. Yaklaşık iki buçuk ay oldu. Göreve gelirken de ben Sayın Bakanımız Nabi Avcı ve İl Başkanımız Dündar Ünlü ile görüştükten sonra ve Ak Parti'ye güvenerek bu görevi kabul ettim. Daha sonraki süreçten sonra Bakanımız Nabi Avcı Kültür Bakanlığı'ndan ayrıldı. Ama Eskişehir bir o kadar da şanslı. Eskişehir milletvekilimiz, bu şehrin evladı Harun Karacan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Harun Karacan ile görüşmelerimiz devam ediyor. En son kendisi kulubü ziyaret etti. Bugün yine görüştük. Eskişehirspor'a maddi imkanları sağlamak için Harun Karacan da var gücüyle çalışıyor. Harun Karacan'ın kulübüme destek olacağına canı gönülden inanıyorum. Çünkü çalışmalarını sürdürüyor."

SERGEN YALÇIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Sergen Yalçın'ın Eskişehirspor Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılması ile ilgili de konuşan kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, şu ifadeleri kulandı:

"Yaklaşık bir hafta 10 gündür Sergen hocamızla görüşüyoruz. Sergen hocamızla Temmuz ayının sonunda anlaştık. Öncelerini tekrar etmeye gerek yok, işte takım geç toplandı, oydu, buydu. Bunlara gerek yok. Ben buradan Sergen hocamızın bizim takımımızın transfer cezası olmasına rağmen, takıma çalışmayı kabul etmesinden dolayı teşekkür ederim. Sergen Yalçın, Eskişehirspor'un büyük bir camia olduğunu bilerek, burada çalışmanın onun için bir gurur olduğunu bana söylemişti. Az önce yine görüştüm. 'Benim için Eskişehir'de olmak gururdu' dedi. Ondan dolayı da, bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü Eskişehirspor Kulübü adına Sergen Yalçın'a da teşekkür ediyorum."

4 FUTBOLCU İÇİN 24 PUAN SİLME RİSKİ

Eskişehirspor Kulübü'nün 24 puanının daha silinme riski olduğunu söyleyen Sinan Özeçoğlu şunları söyledi:

"Puan silme konusunda bir daha söyleyeceğim. Çünkü benim her söylediğimde insanlar 'Dejenere ediyor' dedi, yok o dedi bu dedi. Gördük, biz doğruları söylüyoruz. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Önümüzde 24 puan silinme durumu var. Her 4 oyuncudan her bir oyuncunun 6 puan olmak üzere toplam bu kulübün 24 puan daha silinme riskimiz var. Bunu bir daha söylüyorum. Her seferinde söyleyeceğim. Çünkü insanlar bunu anlamıyor. Ben de insanların anlayışına kadar bunu anlatmaya çalışacağım. Bizim FIFA'daki 4 tane oyuncudan dolayı, her birinden dolayı 6 puan silinme cezası gelebilir bu kulübe. Bunun gelmemesi için önümüzdeki süreçte, bir haftalık 10 günlük süreçte de bunu çözmek için çalışmalarımı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan dolayı da ben büyük taraftarımıza, cefakar taraftarımıza, ben zaten taraftarlıktan geldim, ben taraftarım için buradayım, ben de 20 yıl önce tribünden gelirken bugün de başkan olarak burada oturuyorum. Ben onların temsilcisiyim. Taraftarıma şunu söyleyeyim ki hiçbir zaman onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz,eğdirtmeyeceğim. Onlar bu yönetime güvenmeye devam ettiği sürece, onların gücü bizim arkamızda olduğu sürece biz bu Eskişehirspor'un zor günlerinden çıkacağız."

Sinan Özeçoğlu bir gazetecinin 'Teknik direktörlük için bir isim var mı?' sorusuna 'Çalışmalarımız devam ediyor' demekle yetindi.