Başkan, hocanın hayallerini süsleyen yıldızı getiriyor

Şenol Güneş'in hayalindeki isim olan, hem 10 numara mevkiinde hem de sağ ve sol kanatta oynayabilen 25 yaşındaki orta saha Konstantinos Fortounis için sürpriz bir iddia var.

"Beşiktaş, Talisca için 21 milyon euro verecek mi? Oğuzhan sözleşme yenileyecek mi?" sorularının cevapları halen netlik kazanmazken; yönetim farklı oyuncularla ilgili girişimlere başladı.

Başkan Fikret Orman, Flamengo'dan Lucas Paqueta için bastırırken teknik direktör Şenol Güneş'in hayalindeki isim olan, hem 10 numara mevkiinde hem de sağ ve sol kanatta oynayabilen 25 yaşındaki orta saha Konstantinos Fortounis için sürpriz bir iddia geldi.

BAŞKANLAR SIKI DOST

Yunanistan'da son dönemde ortaya atılan Yunan oyuncunun Türk asıllı menajeri Kadir Özdoğan'ın, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis ile Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman arasında mekik dokuduğu iddialarına Fortounis'in menajeri Koutsoliakos'ten cevap geldi.

Yunan menajer yaptığı açıklamada, "Bay Marinakis ile Türk takımının başkanın yakın dost olduğunu bilmeyen yok. Fortounis için iki başkan bir görüşme yapacaksa aracıya ihtiyaçları olmaz" ifadelerini kullanarak bu transferin her an olabileceğini ima etti.

Sabah