Başkan adaylığını resmen açıkladı

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını açıkladı.

Mustafa Cengiz başkan seçilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'i getireceğini söyledi. Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını da ifade etti.

Özbek'in listesine girmeyeceğim

100 imzayı kısa sürede toplayacağını belirten Cengiz ayrıca Dursun Özbek'ten teklif gelirse yönetimine girmeyeceğini söyledi. Cengiz "Adaylığım Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Dursun Özbek'ten teklif gelirse yönetimine girmeyeceğim. Kendisiyle problemim yok ama isterse tesislerden sorumlu yönetici yapabilirim" dedi.

“Dünya kulübü olacağız”

Galatasaray camiasına mesaj gönderen Mustafa Cengiz "Herkesin içi rahat olsun. Perşembe gününe kadar listemiz netleşecek. Camianın önemli isimleri listemizde olacak. 2-3 yıl içinde Galatasaray'ı dünya kulübü yapacağız. Projelerimiz hazır. Hepsini açıklayacağız" şeklinde konuştu.

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