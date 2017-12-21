Başkan adaylığından resmen çekildi

Galatasaray Kulübü'nün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olmayı düşündüğünü açıklayan Turgay Kıran daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olmayı düşündüğünü açıklayan Turgay Kıran daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı.

Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, neden seçim kararı aldığını açıklamıştı.

Seçime girecek yeni adaylara da seslenen Dursun Özbek, 'Hangi yönetim gelirse gelsin başarı için desteklenmeli.' açıklamalarında bulunmuştu.

20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek kesin olarak adaylıklarını açıklamıştı. Başkanlığa aday olabileceğini açıllayan Turgay Kıran daha sonra fikir değiştirerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.