Başkan açıkladı: Gomisin Galatasaraya gitmesi...

İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Robin van Persie'ye talip var!

Robin van Persie'ye talip var!

Hollanda’da şampiyon olan Feyenoord’da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Robin van Persie’yi istediğini yineledi.
Asrın transfer bombası: Ronaldo

Asrın transfer bombası: Ronaldo

İspanyol devi, Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak istese de, o kararından vazgeçmiyor. Ronaldo’yu isteyen kulüplerden Manchester United’ın 200 milyon Euro, PSG’nin ise 140 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor.
İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Veli Kavlak, Antalyaspor ile büyük ölçüde anlaştı.

Başkan açıkladı: Gomis'in Galatasaray'a gitmesi...

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Fransız golcü Gomis'in geleceği hakkında Swansea Başkanı Jenkins açıklama yaptı.

Başkan açıkladı: Gomisin Galatasaraya gitmesi...

Swansea City Başkanı Huw Jenkins, Galatasaray ile transferi son aşamaya gelen Batefimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.

Swansea Başkanı Huw Jenkins, Galatasaray'ın transfer etmek için çalışma yaptığı Gomis için şu açıklamaları yaptı:

"Gomis'in Galatasaray'a gitmesi olası... Görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncunun niyeti kulüpten ayrılmak. Ancak iki taraf için de uygun şartlar oluşursa bu transfer olur"

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 34 maça çıkan Gomis, 21 gol attı ve 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Emre Mor'a bir talip daha! Sürpriz...

Emre Mor'a bir talip daha! Sürpriz...

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

350 bin Euro'ya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

350 bin Euro'ya geldi, 40 milyon liraya satıldı!


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Başkan açıkladı: Gomisin Galatasaraya gitmesi...

Başkan açıkladı: Gomis'in Galatasaray'a gitmesi...

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Fransız golcü Gomis'in geleceği hakkında Swansea Başkanı Jenkins açıklama yaptı.
Emre Mora bir talip daha! Sürpriz...

Emre Mor'a bir talip daha! Sürpriz...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı belirtilen Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'a Liverpool'un ardından bir başka Premier League ekibi Southampton'ın talip olduğu kaydedildi.
Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Premier Lig ekibi Manchester City, Meksika takımı Pachuca'nın genç kanat forveti Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak üzere.
350 bin Euroya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

350 bin Euro'ya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

Osmanlıspor, Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında ön sözleşme imzaladı.
Zlatan Ibrahimovice büyük şok!

Zlatan Ibrahimovic'e büyük şok!

Manchester United, sözleşmesi biten Zlatan Ibrahimovic'le yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Başakşehir kapıyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Başakşehir kapıyor!

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Gael Clichy için Londra'ya gitti.
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı. Ada ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan Atletico Madrid’i bile geride bıraktı.
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen Alexandre Lacazette için İngiliz ekibi Arsenal ve Alman devi Borussia Dortmund devreye girdi.
Yaya Tourede son dakika!

Yaya Toure'de son dakika!

İngiliz devi Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure, sürpriz bir karar verdi ve takımıyla yola devam etme kararı aldı.
Transfer 40 milyon Euroya bitti!

Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti.
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık...
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı....
Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi konusunda Katalan ekibiyle her konuda anlaştığı, geriye ise 90 milyon...
Skandal sakatlık sonucu ManUya karşı forma giyemedi!

Skandal sakatlık sonucu ManU'ya karşı forma giyemedi!

İngiliz medyası Chelsea kalecisi Thibaut Courtois'in bir reklam filminde sakatlandığı için derbide forma giyemediğini iddia etti....
Antonio Conteden şampiyonluk açıklaması

Antonio Conte'den şampiyonluk açıklaması

İngiltere Premier Lig'in lideri Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, şampiyonluk şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi....
Pogba: Kimse 120 milyon euro etmez

Pogba: Kimse 120 milyon euro etmez

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Kante ile sürekli kıyaslanmasına tepki gösterdi ve kimsenin 120 milyon avro...