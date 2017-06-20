Başkan açıkladı: Gomisin Galatasaraya gitmesi...

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Fransız golcü Gomis'in geleceği hakkında Swansea Başkanı Jenkins açıklama yaptı.

Swansea City Başkanı Huw Jenkins, Galatasaray ile transferi son aşamaya gelen Batefimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.

Swansea Başkanı Huw Jenkins, Galatasaray'ın transfer etmek için çalışma yaptığı Gomis için şu açıklamaları yaptı:

"Gomis'in Galatasaray'a gitmesi olası... Görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncunun niyeti kulüpten ayrılmak. Ancak iki taraf için de uygun şartlar oluşursa bu transfer olur"

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 34 maça çıkan Gomis, 21 gol attı ve 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Skorer