Başakşehirin yeni transferi Chedjou idmanda sakatlandı

Yeni transfer imza atmak için İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. olarak tamamlayan ve bir sonraki sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, Feyenoord'dan Elia'ya imza attırmak için İstanbul'a getirdi.