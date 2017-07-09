Başakşehirin yeni transferi Chedjou idmanda sakatlandı

Başakşehir'in yeni transferi Chedjou idmanda sakatlandı
Medipol Başakşehir'in Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi.
Başakşehir'in, Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında gerçekleştirdiği idmanda, topa vurmak için hareketlenen Aurelien Chedjou, sol ayağından sakatlandı. Acı içinde yerde kalan Kamerunlu futbolcuya ilk müdahale saha kenarında yapıldı.
Deneyimli oyuncu, ayağına buz sarıldıktan sonra, koltuk değnekleriyle MR'ının çekilmesi için hastaneye götürüldü.
Chedjou'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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