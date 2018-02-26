Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

Başakşehir'i stres bastı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 23. haftasında oynanan son maçta Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehiri stres bastı

Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 28'inci dakikada Emmanuel Adebayor kaydederken, konuk ekibin golü 50'nci dakikada Abdul Khalili'den geldi. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 47 puanla haftayı ikinci sırada tamamlarken, Gençlerbirliği ise 26 puanla 13'üncü sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği engeli

Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği engeli

Pogba Süper Lig'de! İmzayı attı

Pogba Süper Lig'de! İmzayı attı

Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı


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Başakşehiri stres bastı

Başakşehir'i stres bastı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 23. haftasında oynanan son maçta Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçeye Gençlerbirliği engeli

Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği engeli

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 20. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Pogba Süper Ligde! İmzayı attı

Pogba Süper Lig'de! İmzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı

Gençlerbirliği, forvet hattını Sessegnon ile güçlendirdi. Başkent temsilcisi Beninli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Annem hasta diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

'Annem hasta' diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Merhum Başkan İlhan Cavcav, 2 milyon 200 bin euroya Emmanuel Adebayor'u almayıp, 550 bin euro ya Rantie'yi transfer etmişti.
2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.
Ümit Özat Eljif için Fenerbahçenin kapısını çaldı

Ümit Özat Eljif için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Ligde kötü günler geçiren ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için harekete geçecek.
3. hafta kovdular, şimdi yine geri aldılar!

3. hafta kovdular, şimdi yine geri aldılar!

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3. haftası sonunda yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat’ı yeniden göreve getirdi.
Galatasaray Gençlerbirliğini 5ledi

Galatasaray Gençlerbirliği'ni 5'ledi

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladı.
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Galatasaray çok farklı

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladı.
Ümit Özattan olay sözler!

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Ümit Özat'a şok sözler: "Amele..."

Şu anda Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Kulusic, eski hocası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'a Twitter üzerinden...
Karabükspora evinde yan bakılmıyor!

Karabükspor'a evinde yan bakılmıyor!

Süper Lig'de 22. hafta maçında Karabükspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi....
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Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

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Gençlerbirliğine Sloven forvet

Gençlerbirliği'ne Sloven forvet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sloven forvet Etien Velikonja’yı renklerine bağladı....
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İbrahim Üzülmez'den ayrılık açıklaması

Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez, açıklamalarda bulundu....