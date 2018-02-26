Başakşehiri stres bastı

Başakşehir'i stres bastı
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 23. haftasında oynanan son maçta Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.
3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 28'inci dakikada Emmanuel Adebayor kaydederken, konuk ekibin golü 50'nci dakikada Abdul Khalili'den geldi. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 47 puanla haftayı ikinci sırada tamamlarken, Gençlerbirliği ise 26 puanla 13'üncü sırada kendisine yer buldu.
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