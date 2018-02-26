Başakşehiri stres bastı

'Annem hasta' diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Merhum Başkan İlhan Cavcav, 2 milyon 200 bin euroya Emmanuel Adebayor'u almayıp, 550 bin euro ya Rantie'yi transfer etmişti.