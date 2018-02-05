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Başakşehir'e Konyaspor'dan çelme

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, deplasmanda 90+2'de yediği golle Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Başakşehire Konyaspordan çelme

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, 90+2'de Skubic'in golüne engel olamadı ve şampiyonluk yarışında yara aldı: 1-1.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 14. dakikada Jahovic'le önemli fırsattan yaralanamadı. 36'da sahne alan Adebayor, konuk ekibin ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarı oyunu rakip kaleye yığan yeşil-beyazlı takım, 90+2'de Skubic'in kafa golüyle skora denge getirdi: 1-1. 90+4. dakikada Mahmut, ceza sahası yayı üzerinde Jahovic'i düşürünce hakem serbest vuruşa hükmetti.

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü, Fenerbahçe maçında yok

Hakeme itiraz eden Emre Belözoğlu önce sarı kart gördü, ardından Özkahya'ya eliyle tepki gösterince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Başakşehir kaptanı, önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alamayacak.

90+5'te Orkan Çınar'ın frikiğinde top üst direkten döndü, karşılaşma beraberlikle noktalandı: 1-1. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 43'e, Konyaspor ise 17'ye yükseltti.

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