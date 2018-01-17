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Başakşehir'e büyük şok! Kupaya veda ettiler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenmesine rağmen kupadan elendi.

Başakşehire büyük şok! Kupaya veda ettiler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Mediol Başakşehir, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'u ağırladı. Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etse de kupanın dışında kaldı.

Başakşehir, karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Emmanuel Adebayor'un golü ile öne geçse de Giresunspor, 25. dakikada Aykut Demir'in golüyle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi takımda Kerim Frei, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

78. dakikada Joseph Attamah, takımını tekrar öne geçiren golü atsa da Başakşehir, maçı uzatmaya götürecek golü bulamadı ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, kupanın dışında kalırken Akın Çorap Giresunspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

ARDA TURAN, KADROYA ALINMADI

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.

Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Barcelona'dan kiralanan Arda Turan'a görev verilmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman eksikliği bulunan Arda Turan'a bu maçta şans tanımadı.

Yıldız futbolcu Barcelona formasıyla bu sezon hiçbir resmi maçta forma şansı bulamamıştı.

Başakşehir'de Arda'dan sonra bir bomba daha

Başakşehir'de Arda'dan sonra bir bomba daha

İşte Arda Turan'ın sözleşme detayları

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