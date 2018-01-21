Başakşehirden süper açılış

Ligin ilk yarısını 36 puanla lider olarak tamamlayan Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada konuk ekip öne geçti. Bu dakikada Medipol Başakşehir takımının sol taraftan kazandığı korner atışını Emre Belözoğlu kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Attamah kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.



27. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası önünde Badu’nun Attamah tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazına yaptığı ortada Agu’nun kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan’da kaldı.



40. dakikada Adebayor’un pasıyla Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Napoleoni’nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Medipol Başakşehir’in üstünlüğüyle sona erdi.



58. dakikada Başakşehir, Mossoro'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı.



86. dakikada Başakşehir Arda Turan'ın attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. 6 yıl sonra Süper Lig'e dönen Arda Turan, oynadığı ilk maçta golünü atmış oldu. Arda Turan attığı golün ardından asker selamı vererek Afrin'de harekâtta olan Mehmetçiklerimize selam gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (x), Titi (xx), William Ekong (xx), Aziz Behich (xx), Mikel Agu (xx), Emmanuel Badu (x), Dzon Delarge (xx), Pablo Batalla (xx) (Dk. 42 Yusuf Erdoğan x), Jires Kembo (x) (Dk. 62 Georghe Grozav x), Moussa Sow (x) (Dk. 62 Bogdan Stancu x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan (xxx), Junior Caiçara (xx), Joseph Attamah (xxx), Alexandru Epureanu (xx), Gael Clichy (xx), Mahmut Tekdemir (xx), Emre Belözoğlu (xxx) (Dk. 65 İrfan Can Kahveci x), Edin Visca (xx), Marcio Mossoro (xxx) (Dk. 65 Arda Turan x), Stefano Napoleoni (xx), Emmanuel Adebayor (xx) (Dk. 84 Mevlüt Erdinç x)

SARI KARTLAR: Emmanuel Badu, Jires Kembo (Bursaspor) - Joseph Attamah, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

GOLLER: Dk. 17 Joseph Attamah, Dk. 58 Marcio Mossoro, Dk. 86 Arda Turan (Medipol Başakşehir)