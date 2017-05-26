Başakşehirden Fenerbahçeye dev takas teklifi!

Orta sahaya Valbuena’nın transferini bitirmek üzere olan Sarı-Lacivertliler’in forvet arayışları da sürerken sürpriz bir kulüp Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.

Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre yeni sezon için transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe’de sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.

Sarı-Lacivertli yöneticilere, “Emenike’yi bize verin, Adebayor’u size verelim” şeklinde bir teklif sunan Başakşehir’in bu sürpriz girişimine Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.

KOCAMAN NE DİYECEK?

Önümüzdeki sezon yeniden Fenerbahçe’nin teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman’ın bu teklife onay verip vermeyeceği ise belli değil. Kocaman görev yaptığı dönemde de Emenike’ye sahip çıkmış, ikili arasındaki sıcak ilişki de dikat çekmişti. Bunun için de Aykut Kocaman’ın, Nijeryalı oyuncunun gönderilip yerine Adebayor’un alınmasına olumlu yaklaşması pek beklenmiyor.

Medipol Başakşehir’in yıldızı Emmanuel Adebayor 14 resmi maçta forma giyerken 7 gol atıp 1 de asist yaptı.