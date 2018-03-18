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Başakşehir'den Beşiktaş'a ağır darbe

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Başakşehirden Beşiktaşa ağır darbe

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol Eljero Elia'dan gelirken, Junior Caicara da kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından ligde Medipol Başakşehir 53 puanla 2. sıraya yükselirken, Beşiktaş ise 50 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. Öte yandan sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 44 Napoleoni), Elia (Dk. 67 Uğur Uçar), Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 82 Caner Erkin), Tolgay Arslan (Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Lens (Dk. 68 Vagner Love), Talisca, Babel, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Dk. 28 Eljero Elia (Medipol Başakşehir)

Kırmızı Kart: Dk. 62 Junior Caicara (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Junior Caicara, Dk. 44 Eljero Elia, Dk. 61 Gael Clichy, Dk. 79 Emmanuel Adebayor (Medipol Başakşehir); Dk. 22 Gary Medel, Dk. 45+2 Ryan Babel, Dk. 70 Adriano Correia, Dk. 72 Dusko Tosic (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Şenol Güneş'ten aynı kadro

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'ini bozmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden ilk 11'le sahada galibiyet aradı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan rövanş mücadelesinde yedekte kalan Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, 26. hafta karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Gönül, Gary Medel, Tolgay Arslan ve Jeremain Lens, ilk 11'de şans buldu.

Dusko Tosic ilk 11'de başladı

Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ancak sakatlığı nedeniyle Bayern Münih mücadelesinde kadroda yer alamayan Dusko Tosic, bir maçlık aranın ardından formasına tekrar kavuştu.

Tosic, son dönemlerin istikrarlı ismi Gary Medel ile savunmanın göbeğinde forma giydi.

Pepe ve Quaresma yine yok

Beşiktaş'ta cezası süren Ricardo Quaresma, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında olduğu gibi Medipol Başakşehir maçında da formasından uzak kaldı.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarının yanı sıra Bayern Münih mücadelesinde oynayamayan Pepe, 26. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Vagner Love, Caner Erkin, Cyle Larin ve Utku Yuvakuran yedek soyundu.

Ryan Babel'in 100. lig maçı

Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'de 100. maçına çıkarak "dalya" dedi.

Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 lig mücadelesine çıkan Babel, Beşiktaş'ta 42. kez sahada yer aldı.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na dikkati çekmek için sahaya "Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na hazır mısın?" yazılı pankartla çıktı.

Abdullah Avcı'dan zorunlu değişiklikler

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalıları Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu'nun yokluğunda İrfan Can Kahveci ve Manuel da Costa'ya ilk 11'de şans verdi.

Avcı, Beşiktaş karşısında takımını Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Manuel da Costa yaklaşık 3 ay sonra sahada

Medipol Başakşehir'de Manuel da Costa, yaklaşık 3 ay sonra turuncu-lacivertli forma ile bir resmi maça çıktı.

Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında forma şansı bulabilen Da Costa, Beşiktaş müsabakasına ilk 11'de başlayarak bu sezon 4. kez bir lig mücadelesinde görev aldı.

Da Costa, turuncu-lacivertli forma ile son resmi maçını 27 Aralık 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmandaki Akın Çorap Giresunspor mücadelesinde oynamıştı.

Çanakkale Deniz Zaferi unutulmadı

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribünlerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla büyük bir koreografi yapıldı.

Tribünlerde Türkiye haritası şeklinde büyük bir Türk bayrağı açıldı. Türk bayrağının önünde ise Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından olan Seyit Onbaşı'nın 275 kiloluk top mermisini kaldırdığı an, Medipol Başakşehirli futbolcuların asker selamı verişi ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in açtığı Türk bayrağı resmedildi.

Koreografinin üzerinde ise "18 Mart 1915'te olduğu gibi. Bugün de çok olanlar değil inananlar kazanacak." yazısı yer aldı.

Turuncu-lacivertli futbolcular da sahaya "Çanakkale geçilmez bu millet asla yenilmez" yazılı pankartla çıktı.

İki takımın oyuncuları ile sahaya çıkan çocuklar da seremonide Çanakkale Savaşı'nda Türk askerlerinin giydiği kıyafetlerle yer aldı.

Karşılaşma öncesinde ayrıca Fenerbahçe Kulübünde uzun yıllar futbol oynayan ve 95 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Halit Deringör için saygı duruşunda bulunuldu.

Arda Turan bu hafta da yok

Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, Beşiktaş maçının kadrosunda da yer almadı.

Sakatlığı süren Arda, Gençlerbirliği, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının ardından Beşiktaş mücadelesinde de takımını yalnız bıraktı.

Emre Belözoğlu bir önemli maçı daha kaçırdı

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Emre Belözoğlu, ligin ilk yarısındaki Galatasaray ve ikinci devresindeki Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasında da forma giyemedi.

Turuncu-lacivertli takımın 5-1 kazandığı Galatasaray mücadelesinde sakatlığı, 2-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında da cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre, Beşiktaş karşısında da cezası sebebiyle takımındaki yerini alamadı.

Beşiktaş zirve mücadelesinde yara aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Rakibi karşısında hücumda fazla varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda rakibine baskı kuran Beşiktaş, 62. dakikada Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Medipol Başakşehir karşısında yine de organize olmakta zorlandı. Pozisyon çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Rakibinin gerisine düştü

Haftaya 50 puanla ikinci sırada başlayan Beşiktaş, aldığı mağlubiyetle rakibinin gerisine düştü.

Ligde 50 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, 3. sıraya geriledi.

Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan lider Galatasaray'ın aradaki farkı 4 puana çıkarmasına engel olamadı.

3 maç sonra puan kaybetti

Beşiktaş, aldığı sonuçla 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.

8 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısında da ilk kez yenildi.

Medel ve Adriano cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta sarı kart gören Gary Medel ile Adriano Correia, cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı ekipte kendisine yapılan faul sonrası rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gören Medel, bu sezon 8. kez aynı durumla karşı karşıya kaldı.

Sarı kart cezası dolayısıyla daha önce Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Şilili futbolcu, aynı nedenden dolayı ligin 27. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da görev alamayacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 4. kez sarı kart gören Adriano da aynı durumdan dolayı Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Tolgay Arslan'dan büyük hata

Siyah-beyazlı takım, Tolgay Arslan'ın yaptığı büyük hata sonrası kalesinde golü gördü.

Tolgay, kendi yarı alanında rakibine topu kaptırınca takımının gol yemesine sebebiyet verdi.

Beşiktaş'ın yedek oyuncuları, Medipol Başakşehir'in golü öncesi Tolgay Arslan'a faul yapıldığı gerekçesiyle yardımcı hakeme itirazda bulundu.

Cenk Tosun da maçı izledi

İki takım arasındaki karşılaşmayı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun da izledi.

Devre arasında siyah-beyazlı ekipten İngiltere'nin Everton takımına transfer olan ve son maçlarda Premier Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Cenk, mücadeleyi locadan takip etti.

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Cenk Tosun, Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünde izledi

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