Başakşehirden altın değerinde 3 puan

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 35. dakikada Emmanuel Adebayor kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor Süper Lig'de 33 puanda kalırken, 12 maç aradan sonra mağlubiyet aldı. Medipol Başakşehir ise bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.