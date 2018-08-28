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Başakşehir'de 3 yıldız gözden çıkarıldı

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou gözden çıkarıldı. İsmi F.Bahçe ile anılan Edin Visca ise takımda kalıyor.

Başakşehirde 3 yıldız gözden çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftada 6 puan toplayan Medipol Başakşehir'de takımdan ayrılacak 3 futbolcu belli oldu.

Kadrodaki şişkinlik nedeniyle Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou yeni sezon için düşünülmüyor. Maliyetleri bulunan 3 oyuncuya talipler olduğu belirtildi. Geçen yıl ayağı kırıldığı için uzun süre sahalardan uzak kalan Aurelien Chedjou, Spor Toto Süper Lig'de sadece Fenerbahçe maçında 53 dakika forma giymişti.

Edin Visca takımda kalıyor

Geçen sezon sergilediği performansın ardından 'altın karma'ya seçilen Edin Visca'nın yanı sıra kaleci Volkan Babacan ve Clichy'nin de takımda kalacağı öğrenildi. İsmi Fenerbahçe ile anılan Boşnak futbolcu, geçen yıl 14 gol, 17 asistle oynamış, yeni sezona ise 1 gol, 2 asistle başlamıştı.

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