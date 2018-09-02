3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Başakşehir zor da olsa 3 puanı kaptı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Başakşehir zor da olsa 3 puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir üst üste 2. galibiyetini almayı başardı. Lacivert-turunculu ekibe deplasmanda galibiyeti getiren golü 25. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de puanını 9'a çıkardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise haftayı 1 puanla kapattı.

Ligin 5. haftasında Medipol Başakşehir taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 5. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Mevlüt Erdinç transferinde mutlu son

Mevlüt Erdinç transferinde mutlu son

Başakşehir'de 3 yıldız gözden çıkarıldı

Başakşehir'de 3 yıldız gözden çıkarıldı

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Başakşehir zor da olsa 3 puanı kaptı

Başakşehir zor da olsa 3 puanı kaptı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.
Mevlüt Erdinç transferinde mutlu son

Mevlüt Erdinç transferinde mutlu son

Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç'i kiraladı.
Başakşehirde 3 yıldız gözden çıkarıldı

Başakşehir'de 3 yıldız gözden çıkarıldı

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou gözden çıkarıldı. İsmi F.Bahçe ile anılan Edin Visca ise takımda kalıyor.
Yeni transfer İstanbula geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Medipol Başakşehir, sol bek mevkisine Mısırlı Hafez'i getirdi.
Başakşehir ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

Başakşehir ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir-Burnley maçı başladığı gibi bitti

Başakşehir-Burnley maçı başladığı gibi bitti

Medipol Başakşehir ile İngiltere'nin Burnley ekibi arasında yapılan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında gol sesi çıkmadı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları bugün çekildi.
Emre Akbaba transferinde mutlu son

Emre Akbaba transferinde mutlu son

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba’nın yeni takımı belli oldu.
Tolga Ciğerciye Süper Ligden sürpriz talip

Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den sürpriz talip

Süper Lig’in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir, sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı.
Emre Belözoğlundan çok konuşulacak Trabzonspor açıklaması

Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Trabzonspor açıklaması

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, TRT Spor'a yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Yok artık! Başakşehirden bir bomba daha!

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

Savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek isteyen Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e gözünü dikti....
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....