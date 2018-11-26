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Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Zirve yarışında mücadelesini sürdüren İstanbul ekibi mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Başakşehir zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Süper Lig’de son olarak deplasmanda Erzurumspor’a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Göztepe bu akşam evinde liderlik koltuğunda oturan Başakşehir’le karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu ve henüz 9.dakikada penaltı kazandı. Bajic, Titi’nin müdahalesi sonucunda ceza sahası içinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR odasından gelen talimat sonucu pozisyonu izledi ve Başakşehir lehine penaltı noktasını gösterdi.

Bu golün ardından Göztepe gol pozisyonlarına girdi. Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının da büyük desteğini aldı. Ancak beklenilen gol bir türlü gelmedi. İlk yarı 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

2. yarıda hem Göztepe hem de Başakşehir futbolseverlere zevkli anlar yaşattılar. Her iki takımın da sahada gösterdikleri performans alkış aldı.

Maçta dakikalar 73'ü gösterdiğinde savunmadan gelen topta şık bir hareketle ceza sahasına giren Mossoro, çizgi üstündeki Bajic'e çevirdi. Topa ayağını uzatan Bajic, takımı adına farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçla Abdullah Avcı'nın öğrencileri puanını 30'a çıkarttı ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

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