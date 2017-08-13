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Başakşehir sezona galibiyetle başladı

Süper Lig’de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2017-2018’in ilk maçında bugün Bursaspor’u konuk etti. Pozisyonu az olan mücadeleyi 1-0 Medipol Başakşehir kazandı.

Medipol Başakşehir'in golünü dakika 21'de yeni transfer Eljero Elia attı.

Başakşehir bu skorla puanını 3'e çıkartırken Bursasaspor 0 puanda kaldı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Medipol Başakşehir, yeni sezonun ilk maçına 4 eksik ile çıktı. Slovenya'da yapılan kampta sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ve adalesinde ağrı hisseden Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Egemen Korkmaz ile Mehmet Batdal, Bursaspor maçında forma bulamadı.

Bursaspor'da ise geçtiğimiz sezondan sakatlıkları süren ve ameliyat olan Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir'in yanı sıra yeni sezon çalışmalarında sakatlanan Bilal Kısa ise Onur Atasaray, yeni sezonun ilk deplasmanında takımdaki yerlerini alamadı.

PAUL LE GUEN'İN İLK RESMİ MAÇI

Bursaspor'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen, ilk resmi maçına çıktı. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Medipol Başakşehir mücadelesi ile ilk resmi maçında yeşil-beyazlı taraftarların önünde takımın başında yer aldı.

STAT DOLMADI

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan yeni sezonun ilk maçına beklenen ilgi gösterilmedi. Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında 17 bin 500 kişilik statta oynan açılış maçına her iki takım taraftarlarının yoğun katılımı bekleniyordu ancak ev sahibi ekipten yaklaşık 6 bin, konuk ekipten ise 500 kadar taraftar takımlarına destek oldular.

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