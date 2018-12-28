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Başakşehir, Serdar Aziz'le ilgileniyor mu? Açıklama geldi

Lider Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Başakşehir, Serdar Azizle ilgileniyor mu? Açıklama geldi

Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Robinho'yu teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine transfer ettiklerini söyledi. Robinho'nun ardından hücum hattına başka transfer düşünmediklerini belirten Gümüşdağ, Adebayor'un takımdaki geleceği hakkında da konuştu.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Kulüpler anlaştı. Şimdi Robinho'nun da gelip bizimle anlaşmasını, daha sonra da takımla birlikte Antalya kampına gitmesini bekliyoruz" dedi. Gümüşdağ, Emmanuel Adebayor'la da bir buçuk yıllık sözleşmeleri olduğunu hatırlattı, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zaman zaman haberler çıkıyor ama ayrılması söz konusu değil" diye konuştu.

Medipol Başakşehir Başkanı, Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz'le ilgili bir girişimlerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Robinho, Medipol Başakşehir'de

Robinho, Medipol Başakşehir'de

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Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi


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Başakşehir, Serdar Azizle ilgileniyor mu? Açıklama geldi

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Lider Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Robinho, Medipol Başakşehirde

Robinho, Medipol Başakşehir'de

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu transfer etti.
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