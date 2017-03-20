Bruma'ya büyük şok!

Bruma'ya büyük şok!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ve İsveç'le karşılaşacak Portekiz'de 25 kişilik aday kadro açıklandı.
Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Van Persie’ye eski kulübü Feyenoord’dan davet geldi. Hollanda ekibinin yönetimi, RvP’ye Kuyt’ı örnek gösterdi, “Sen de aramıza geri dön. Takıma Şampiyonlar Ligi’nde önderlik et” mesajı gönderdi.
Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Trabzonspor'da unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.
Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.
Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya’nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.

Başakşehir maçlara çıkmayacak!

Karabükspor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir, yeni sezonda video hakemin uygulamasının gelmemesi halinde maçlara çıkmayacak.

Başakşehir maçlara çıkmayacak!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir evinde Karabükspor ile 3-3 berabere kaldı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, video hakemin uygulamasının gelmemesi halinde yeni sezonda lige başlamayacaklarını söyledi.

Gümüşdağ, "Son 9 haftaya girdik. Maçlar oldukça yüksek tansiyonlu geçiyor. Karabük maçında bir kez daha gördük. Video hakem olmazsa olmaz... Son dakikada penaltımız verilmedi. Ama bunu kime anlatalım bilmiyoruz. Penaltı olduğunu onlarda kabul ediyor. Ama iki puan gitti. Bunlara üzülüyoruz"

ADALET İÇİN

Adaletin sağlanmasını istediklerini ifade eden Gümüşdağ, "Video hakemin devreye girmesi gerekiyor. Ben gördüm, herkes gördü. Ama hakem vermedi. Nisan ayında başlangıç yapıyoruz. Video hakem uygulaması başlamazsa, gelecek sezon bu lige başlamaya gerek yok. Böyle gidemez."

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Medipol Başakşehir avantajı yitirdi!

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Akşam

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Başakşehir maçlara çıkmayacak!

Başakşehir maçlara çıkmayacak!

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Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

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Medipol Başakşehir avantajı yitirdi!

Medipol Başakşehir avantajı yitirdi!

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Başakşehir, derbi haftasını kayıpsız geçti: 0-1

Başakşehir, derbi haftasını kayıpsız geçti: 0-1

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