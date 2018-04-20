Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

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Goller: Dk. 28 Edin Visca, Dk. 66 Arda Turan, Dk. 90 Eljero Elia (Medipol Başakşehir); Dk. 54 Umut Bulut (Kayserispor)

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