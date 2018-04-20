Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 30. haftasında oynanan açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Arda Turan 1 gol ve 1 asist kaydetti. Bu sonucun ardından ligde maç fazlasıyla Medipol Başakşehir 62 puanla liderliğe yükselirken, Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı. Öte yandan sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Goller: Dk. 28 Edin Visca, Dk. 66 Arda Turan, Dk. 90 Eljero Elia (Medipol Başakşehir); Dk. 54 Umut Bulut (Kayserispor)