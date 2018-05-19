Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.
2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

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"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

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Ben Yedder bombası

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Başakşehir ligi 3. sırada bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Başakşehir ligi 3. sırada bitirdi

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı! Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Medipol Başakşehir ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa Mbaye Diagne'nin 6 ve 27. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçerken, 30. dakikada Visca skoru 2-1'e getidi. Emmanuel Adebayor, 36'da skoru eşitledi. Togolu golcü 61. dakikada takımını üstünlüğe taşıdı

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 72 yaparken averajla Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı ve ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

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