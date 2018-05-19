Başakşehir ligi 3. sırada bitirdi

Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı alev aldı, hesaplar Devler Ligi üzerine kuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu kez Türk takımlarını çok yakından ilgilendiren bir değişiklik var.