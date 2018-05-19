Başakşehir ligi 3. sırada bitirdi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı! Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Medipol Başakşehir ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa Mbaye Diagne'nin 6 ve 27. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçerken, 30. dakikada Visca skoru 2-1'e getidi. Emmanuel Adebayor, 36'da skoru eşitledi. Togolu golcü 61. dakikada takımını üstünlüğe taşıdı
Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 72 yaparken averajla Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı ve ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.
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