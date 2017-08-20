Başakşehir Karabükten çıkamadı

Hafta içi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Sevilla ile karşılaşan Başakşehir, Karabükspor'a konuk oldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Karabükspor, kendi sahasında Başakşehir'i 3-1'i mağlup etti. Başakşehir öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 3-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu skorla Başakşehir ligdeki ilk puan kayıplarını yaşadı. Kariyerinde ilk defa Süper Lig'de teknik direktörlük yapan Erkan Sözeri ilk galibiyetini aldı.

Maçtan notlar;

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Karabükspor ile Başakşehir karşılaştı. Mücadelede hakem Fırat Aydınus'un düdüğü ile başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu. İlerleyen dakikalarda oyuna ortak olan Karabükspor mücadelede hakimiyeti eline alarak galibiyeti alan taraf oldu.

21. dakikada Tunay Torun'un ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Napoleoni bekletmeden sağ ayağı ile vole vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluşturdu. 0-1

29. dakikada ceza sahası sol çizgisinin hemen yanında kazanılan sert vuruşta Torje yerden gönderdiği şutta top sağ köşeden ağlara gitti. 1-1

39. dakikada Torje’nin ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda top kalenin sol tarafından dışarı çıktı.

45. dakikada İlhan Depe’nin ceza sahasına yerden gönderdiği ortasında Epureanu’ya çarpan top filelerle buluştu. 2-1

50'nci dakikada savunmadan seken topu penaltı noktasının hemen önünde kontrol eden Kerim Frei'n vuruşu az farkla üstten auta gitti.

55'inci dakikada serbest vuruşta Torje penaltı noktasına doğru ortaladı. Ceyhun'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

67'inci dakikada Grozav'ın yaklaşık 28 metreden çektiği şut ağlara gitti: 3-1

72'nci dakikada Tanase'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Grozav, vurmak yerine pasını rakibe verince takımını mutlak bir golden etti.

81'inci dakikada Ceyhun'un sağdan ortasında Tanase'nin penaltı noktası üzerinden vuruşu üstten auta gitti.

83'üncü dakikada Osman'ın sağdan ön direğe ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu direk dibinden auta gitti.

90+4'üncü dakikada Yatabare'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ceyhun'un vuruşunu kaleci Volkan kurtardı.

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Hakan Yemişken (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx)- Kerim Zengin (xx), Dany (xxx), Barış (xx), Papp (xx), Torje (xxx) (Dk.79 Osman x), Poko (xx), Ceyhun (xx), Tanase (xx) (Dk.86 Skulason), İlhan (xx)(Dk.54 Grozav xxx), Yatabare (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (x)- Uğur(x) (Dk.63 Emre Belözoğlu x), Epureanu (x), Da Costa (x), Alparslan (xx), Kerim Frei (xx), İrfan Can (x) (Dk.63 Adebayor x), Gökhan İnler (xx), Tunay (xx), Napoleoni (xxx), Cikalleshi (x) (Dk.79 Elia x)

GOLLER: Dk. 29 Torje,Dk.45+1 Epureanu (kendi kalesine) Dk.67 Grozav (Kardemir Karabükspor) Dk.21 Napoleoni, (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dany, Grozav (Kardemir Karabükspor) İrfan Can (Medipol Başakşehir)