Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu.
Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Başakşehir ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Başakşehir ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Akhisarspor'u konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi Başakşehir'in gollerini 9. dakikada Edin Visca, 70. dakikada Riad Bajic ve 90. dakikada Da Costa kaydetti. Akhisarspor'un golünü ise 28. dakikada Elvis Manu attı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir'in ligdeki puanını 6'ya çıkardı. Akhisarspor ise 3. haftayı 1 puanla kapattı.

Medipol Başakşehir, ligin 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Başakşehir-Burnley maçı başladığı gibi bitti

Başakşehir-Burnley maçı başladığı gibi bitti

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

Emre Akbaba transferinde mutlu son

Emre Akbaba transferinde mutlu son


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Başakşehir ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

Başakşehir ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir-Burnley maçı başladığı gibi bitti

Başakşehir-Burnley maçı başladığı gibi bitti

Medipol Başakşehir ile İngiltere'nin Burnley ekibi arasında yapılan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında gol sesi çıkmadı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları bugün çekildi.
Emre Akbaba transferinde mutlu son

Emre Akbaba transferinde mutlu son

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba’nın yeni takımı belli oldu.
Tolga Ciğerciye Süper Ligden sürpriz talip

Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den sürpriz talip

Süper Lig’in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir, sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı.
Emre Belözoğlundan çok konuşulacak Trabzonspor açıklaması

Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Trabzonspor açıklaması

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, TRT Spor'a yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.
Üç büyüklerin gözdesi Emre Akbabayı Süper Lig ekibi kapıyor

Üç büyüklerin gözdesi Emre Akbaba'yı Süper Lig ekibi kapıyor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba'yı transfer etmek istiyor.
Süper Ligi sallayacak yılın takası

Süper Lig'i sallayacak yılın takası

Trabzonspor yurt dışı ile birlikte Türkiye'de de transfer atağına kalktı.
Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Medipol Başakşehir orta saha bölgesine önemli bir transfer yaptı.
Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren Siyah-Beyazlılar, Başakşehir’in yıldızları Emmanuel Adebayor ve Edin Visca için harekete geçti. Kara Kartal, bu isimlerin şartlarını araştırırken, Turuncu-Lacivertliler’le de ilk teması kurdu.
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Yok artık! Başakşehirden bir bomba daha!

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

Savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek isteyen Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e gözünü dikti....
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....