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Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Başakşehir'in gollerini 52. dakikada Edin Visca, 74. dakikada Adebayor ve 88. dakikada Epureanu ve 90. dakikada Mossoro kaydetti. Ev sahibi Osmanlıspor'un tek golü 42. dakikada Mossoro'dan geldi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı köşe atışı sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Epureanu'nun sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

8. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

10. dakikada Regattin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

39. dakikada Regattin'in sağdan kullandığı köşe atışında altıpas içinde Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.

42. dakikada Regattin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Ceyhun Gülselam topu altıpas içindeki Numan Çürüksu'ya indirdi. Bu futbolcu bekletmeden yarım voleyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol atan Medipol Başakşehir, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu arada karşılaşma öncesinde, bir süre önce vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu yapıldı.

Başakşehir'in kalan maçları

Başakşehir - Sivasspor

Antalyaspor - Başakşehir

Başakşehir - Kasımpaşa

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