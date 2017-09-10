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Başakşehir Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi Başakşehir, Kerim Frei'ın 90+3'te mükemmel golü ile 3-2 kazandı ve Kadıköy'den 3 puanla döndü.

Başakşehir Fenerbahçeyi 90+3te yıktı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi Başakşehir, Kerim Frei'ın 90+3'te mükemmel golü ile 3-2 kazandı ve Kadıköy'den 3 puanla döndü. Sarı Lacivertliler bu sonuçla 5 puanda kalırken iç sahada da henüz galibiyet ile tanışamadı. Başakşehir de bu galibiyet ile bir ilke imza attı ve Kadıköy'deki ilk galibiyetini kazandı.

Başakşehir hızlı başladı

Mücadeleye baskılı başlayan taraf Başakşehir oldu. Kazanılan köşe vuruşunda Emre Belözoğlu'nun ortasında güzel bir kafa vuruşu yapan Attamah mücadelenin ilk golünü 2. dakikada attı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe tutuk başladı

Kendi sahasında ligde henüz galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesinde kalesinde erken golü de görmesinin etkisiyle tutuk başladı ve rakibinin presiyle oyun kurmakta da zorlanan Fenerbahçe ilk 15 dakikalık kısımda hiçbir varlık gösteremedi.

23. dakikada rakibi Mathieu Valbuena'ya yaptığı sert faul sonrasında Alexandu Epureanu maçtaki ilk kartı gören oyuncu oldu.

Karşı karşıya pozisyon kaçtı

Başakşehir erken golü bulmasının ardından 15. dakikadan sonra Fenerbahçe'yi kendi sahasında karşılamaya başladı. Sarı Lacivertliler'de Valbuena takımı adına sahanın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti. Kontraatkla Fenerbahçe'nin dengesini bozmaya çalıştı ve 28. dakikada ara pası ile Napoleoni bir anda kaleci Volkan Demirel ile karşoı karşıya kaldı. Tecrübeli file bekçisi son anda topa dokundu ve topu kovalayan Martin Skrtel Başakşehirli oyuncuların topa vurmaısna izin vermeden kornere uzaklaştıdı.

32. dakikada Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Edin Visca'ya yaptığı hareketle sarı kart gördü.

Adebayor sahneye çıktı

Mücadelenin 33. dakikasında Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Junior Caiçara kavisli bir orta gönderdi. Altıpas çizgisinin gerisinden çok iyi yükselen Emmanuel Adebayor'un kafa vuruşunda top üst direğe de çarpıp ağlarla buluştu.

39. dakikada tehlikeli gelişen Fenerbahçe atağında Mauricio Isla ceza sahasına güzel bir orta gönderdi, o noktada kafayı vuran Roberto Soldado topu üstten auta gönderdi. Bu pozisyon Fenerbahçe'nin maçtaki en net pozisyonuydu.

42'de  Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın kale vuruşunu kullanırken zaman geçirdiğini düşünen Fırat Aydınus kartına başvurdu ve tacerübeli kaleciyi uyardı.

Dirar farkı bire indirdi

43'de Fenerbahçe, Nabil Dirar ile farkı bire indirdi. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Mathieu Valbuena ortasını yaptı, kaleci Volkan Babacan kalesini terkedip topu tokatlamak istedi fakat kısa düşen top Nabil Dirar'da kaldı. Kalecinin kalesinde olmadığını gören Nabil Dirar sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu

İlk yarıda başka gol pozisyonu olmayınca 2-1 Başakşehir soyunma odasına avantajlı giden taraf oldu.

Volkan Babacan ucuz atlattı

Kadıköy'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan kafasına atılan bir madde sonrasında yerde kaldı. Oyuncuya sağlık görevlileri tarafından müdahele yapıldı. 2. yarı geç başladı.

50. dakikada Giuliano'nun pasında sol tarafta topla buluşan İsmail Köybaşı ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Roberto Soldado'nun kafa vuruşu savunmadan geri geldi. Fenerbahçe taraftarının da desteği ile daha iyi bir görüntü sergiledi. 58. dakikada Başakşehir ilk oyuncu değişikliğini kullandı ve Napoleoni yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Yeni transfer oyunda

Mücadelede dakikalar 64'ü gösterdiğinde Aykut Kocaman ilk değişiklik hakkını yeni transfer Janssen'i oyuna sokarak kullandı. Isla'nın yerine oyuna giren yeni transfer ilk kez Kadıköy'de Fenerbahçe formasını giyme şansını buldu. 71. dakikada Kocaman oyuna bir müdahalede daha bulundu ve Guiliano yerine Aatif mücadeleye dahil oldu. Fenerbahçe 2. yarıda daha baskılı bir oyun kurmasına rağmen gol yollarında zorlandığı dikkatlerden kaçmadı.

Kadıköy'de tartışmalı gol

78. dakikada Fenerbahçe, Gael Clichy'nin kendi kalesine attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Sol kanattan Mathieu Valbuena'nın kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Martin Skrtel kafayla vurdu, topa müdahale etmek isteyen Gael Clichy'nin dizine çarpan top yön değiştiriyor ve filelere gitti. Golün ardından hem Başakşehir hem de Fenerbahçe hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulundular. Başakşehir cephesi golde son dokunan Janssen'in olduğunu ve ofsayt olduğunu ileri sürdü. Uzun süren tartışmalar sonucu hakem gol olduğuna karar verdi.

82. dakikada Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Şener Özbayraklı oyuna girerken Nabil Dirar oyundan alındı. Medipol Başakşehir takımında ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşti. Kerim Frei oyuna girerken Eljero Elia oyundan çıktı.86'da rakip kaleye kalabalık giden Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktasının biraz ilerisinden Vincent Janssen'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

88'de Medipol Başakşehir takımında son oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Mevlüt Erdinç oyuna girerken Emmanuel Adebayor oyundan çıktı.

Başakşehir son dakikalarda gole çok yaklaştı

Fenerbahçe'nin risk alması ile Başakşehir rakip kaleye yüklenmeye başladı. Kerim Frei ve Edin Visca'nın uzaktan şutlarından sonuç çıkmadı. Maçın son anları nefes kesti.

Kerim Frei son sözü söyledi

90+3'te Kerim Frei, iki rakibini de çalımla ekarte ederek ayak içi ile uzak sol köşeye sert vuruşla topu vurdu ve top ağlarla kucaklaştı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti

De Souza’nın 100. maçı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktı.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın ilk 11’de sahaya sürdüğü 28 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 64, Ziraat Türkiye Kupası’nda 10, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 21 karşılaşmada görev almıştı.

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçını 7 Temmuz 2015 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına karşı oynayan De Souza, ligde ise ilk kez 14 Ağustos 2015 tarihinde Eskişehirspor karşısında forma giymişti.

Tribünler büyük oranda doldu

Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce takımlarına destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar Emre’yi alkışladı

Sarı-lacivertli taraftarlar, Medipol Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu’na büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Emre’yi alkışlayan Fenerbahçeli taraftarlar, milli futbolcu için tezahüratta bulundu.

Abdullah Avcı’dan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11’inde tek değişiklik yaptı.

Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Brezilyalı futbolcu Mossoro’nun yerine İtalyan oyuncu Napoleoni’ye ilk 11’de şans verdi.

Abdullah Avcı’nın, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 14 Eylül Perşembe günü Bulgar ekibi Ludogorets ile oynanacak karşılaşmayı düşünerek, son antrenmanda hafif bir sakatlık geçiren Mossoro’yu riske etmediği öğrenildi.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısında, Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Napoleoni, Elia ve Adebayor ilk 11’ini sahaya sürdü.

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