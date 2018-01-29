Başakşehir ezdi geçti

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Başakşehir, ilk 45 dakikada bulduğu gollerle Karabükspor'u 5-0 mağlup etti ve haftayı lider kapattı.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 19. haftasında oynanan kapanış maçında Medipol Başakşehir sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede goller ilk yarıda Stefano Napoleoni, Gökhan İnler, Edin Visca (2) ve Emmanuel Adebayor'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde Medipol Başakşehir 42 puanla yeniden liderliğe yükselirken, Kardemir Karabükspor ise 9 puanla 18. ve son sırada kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 58 Arda Turan), Visca, Mossoro (Dk. 76 Bajic), Napoleoni (Dk. 71 İrfan Can Kahveci), Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Murat Akın (Dk. 58 Alexe), Osman Çelik, Traore (Dk. 75 Cem Özdemir), Leandrinho (Dk. 46 Stahl), Bliznichenko, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Dk. 7 Stefano Napoleoni, Dk. 20 Gökhan İnler, Dk. 31 ve Dk. 38 Edin Visca, Dk. 43 Emmanuel Adebayor (Medipol Başakşehir)

Sarı Kart: Dk. 53 Çağlar Şahin Akbaba (Kardemir Karabükspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında, Napoleoni'nin ceza sahası içinde gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

14. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında, Visca'nın penaltı noktasında gelişine yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

20. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Adebayor'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, penaltı noktasında uygun durumda bulunan Gökhan İnler'e pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

31. dakikada Caicara'nın orta sahadan vuruşunda kaleciyle karşı karşıya kalan Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

38. dakikada kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın hatalı pasında topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

43. dakikada Caicara'nın sağ kanattan verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Visca, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Adebayor'a aktardı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 5-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Visca, topun başına geçti. Bu oyuncunun vuruşunda baraja da çarpan meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

60. dakikada Clichy'nin soldan ortasında altıpasın önünde Arda Turan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

81. dakikada ceza sahasına giren Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayında topla bulaşan Bajic'in sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

83. dakikada sol kanattan Arda Turan'ın ortasında arka direkte topu önünde bulan Visca'nın sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı.

85. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta İshak Doğan'ın ortasında, iyi yükselen Kravchenko'nun kafa vuruşunda, top auta çıktı.

89. dakikada Visca'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, kaleci topu çıkardı.

Medipol Başakşehir, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 5-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Arda Turan yedekler arasında başladı

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de, Arda Turan karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna girerek ilk kez turuncu-lacivertli formayı giyen ve ilk golünü atan Arda, bu karşılaşmada da ilk 11'de şans bulamadı.

Riad Bajic ilk kez kadroda yer aldı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Riad Bajic, turuncu-lacivertli takımın maç kadrosunda ilk kez yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın, İtalya'nın Udinese ekibinden kiraladığı Bajic, Abdullah Avcı'dan forma şansı bekleyen isimler arasında bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, tribünlerde yer alan pankartlar ve Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Kale arkası tribünlerinde dev bir Türk bayrağı ve üzerinde "Tek Bayrak Tek Devlet", "Tek Vatan Tek Millet", "Her Türk Asker Doğar", "Dualarımız sizinle vatan size minnettar" ve "Destanlarımızı Masal mı Sandınız?" yazılı pankartlar yer aldı.

Karşılaşma öncesinde statta çalan marşlarla harekata katılan Mehmetçik'lere destek verildi.

İki takımın oyuncuları da "Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız" yazılı pankartı ile sahaya çıktı.

Adebayor'dan Mehmetçik'e destek

Medipol Başakşehir'in, Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın son golünü atan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, golden sonra Mehmetçik'e destek vermek için asker selamı yaptı.

Mücadelenin 43. dakikasında şık bir vuruşla fileleri havalandıran Togolu yıldız, attığı golün ardından saha kenarına geldi ve asker selamı vererek, gol sevincini yaşadı.

Adebayor, asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Medipol Başakşehirli futbolcular da maçın ardından tribünlere giderek, asker selamı verdi ve galibiyeti kutladı.

Adebayor, bu sezon ligde attığı gol sayısını da 9'a yükseltti.

Medipol Başakşehir yeniden zirvede

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, haftayı lider tamamladı.

Haftaya lider başlayan ve ilk sıradaki yerini cumartesi günü maçını oynayan Galatasaray'a bırakan turuncu-lacivertliler, iki gün aradan sonra yeniden zirvedeki yerini aldı.

Medipol Başakşehir haftayı 42 puanla, Galatasaray'ın 1 puan önünde lider kapatırken, bu sezon 14. yenilgisini alan Kardemir Karabükspor 9 puanda kaldı.

43 dakikada 5 gol

Turuncu-lacivertli ekip, Kardemir Karabükspor karşısında ilk 43 dakikada bulduğu gollerle devreyi 5-0 önde tamamladı.

Rakibini ilk yarıda attığı gollerle 5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezonki en farklı galibiyetini almayı başardı.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında da Galatasaray'ı 5-1 mağlup etmişti.

Arda Turan, Başakşehir'de ilk kez sahaya çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, karşılaşmanın 58. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Bursaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna giren ve 1 gol atan Arda, taraftarının önünde ilk kez sahaya çıktı.

Gökhan İnler ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Kardemir Karabükspor'a attı.

Sezon başında turuncu-lacivertli ekibe transfer olan Gökhan, Medipol Başakşehir ile ligde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında oynadığı 25. resmi maçında ilk golünü filelere gönderdi.

Riad Bajic ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in Udinese'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Riad Bajic, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına Kardemir Karabükspor mücadelesinde çıktı.

Bajic, karşılaşmanın 76. dakikasında Marcio Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu.