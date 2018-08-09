Başakşehir-Burnley maçı başladığı gibi bitti

Medipol Başakşehir ile İngiltere'nin Burnley ekibi arasında yapılan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında gol sesi çıkmadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Burnley karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin ikinci devresinde de Başakşehir aradığı golü bulamadı ve mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.

Rövanş mücadelesi 16 Ağustos'ta İngiltere'de oynanacak.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan, Visca, Elia, Bajic

Burnley: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Gudmundsson, Walters

Adebayor ve Arda yok

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.