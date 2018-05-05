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Başakşehir ağır yaralı

Başakşehir'in golü 14'üncü dakikada Bajic'ten gelirken, Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2'nci dakikada Volkan Babacan (KK) kaydetti.

Ev sahibi ekipte Mossoro 38'inci dakikada, Arda ise 90+4'üncü dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 66, Demir Grup Sivasspor ise 48 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Elia, Sivasspor ceza sahasında topla buluştu ve Bajic'e 'al da at' pası verdi. Bajic, topu boş ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

28'inci dakikada İrfan Can'ın sol kanattan içeri çevirdiği topta Visca, bomboş pozisyonda topu dışarı gönderdi.

38'inci dakikada Başakşehirli Mossoro, rakibine yaptığı sert müdahaleden dolayı ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

52'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağa istediği vuruşu yapamadı ve top taca çıktı.

70'inci dakikada Robinho'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten az farkla auta gitti.

90+2'nci dakikada Robinho'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta topa sahip olamayan Volkan Babacan, tüm müdahalelerine rağmen seken meşin yuvarlağın gol olmasını engelleyemedi: 1-1.

90+4'üncü dakikada yardımcı hakeme sinirlenen Arda Turan, hakeme fiziksel müdahalede bulundu ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MOSSORO VE ARDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Medipol Başakşehirli futbolcu Marcio Mossoro, karşılaşmanın 37'nci dakikasında Henri Saivet'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra 38'inci dakikada bu kez Delvin Ndinga'yı düşüren Mossoro, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu kırmızı kartın ardından hakem Uğurlu'ya büyük tepki gösterdi. Yıldız oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirdi.

Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında ise bir pozisyona sinirlenen Arda Turan, karşılaşmanın yardımcı hakemine fiziksel müdahalede bulundu ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Emre, İrfan Can (Dk. 90 Gökhan), Mossoro, Elia (Dk. 77 Frei), Visca, Bajic (Dk. 70 Arda)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Boye, Bjarsmyr, Ziya, Ndinga, Saivet, Hakan (Dk. 46 Robinho), Emre, Bifouma (Dk. 77 Mert Hakan), Cyriac (Dk. 34 Kone)

GOLLER: Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir) - Dk. 90+2 (KK) Volkan Babacan (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 38 Mossoro, 90+4 Arda (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Da Costa, Mossoro, İrfan Can, Emre (Medipol Başakşehir)

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