Başakşehir 1-0dan geri döndü

Trabzonspor'a evinde 6 gollü tarihi mağlubiyet

Bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada sadece 2 kez galibiyet yüzü gören Trabzonspor, kötü gidişatını Akhisar'a karşı da sürdürdü. Bordo-Mavili ekip, Süper Lig'in 8. haftasında evinde ağırladığı Akhisarspor'a 6-1 gibi tarihi bir skorla yenildi.