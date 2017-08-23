Barcelonaya hoş geldin Angel Di Maria

İspanyol futbol devi Barcelona'nın sosyal medya hesapları bir grup hacker tarafından ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde HBO’nun resmi Twitter hesabını hackleyen hacker grubu “OurMine”, bu defa İspanyol futbol devi Barcelona’yı hedef aldı. Barcelona’nın tüm dillerdeki Twitter ve Facebook sayfaları hacklendi.

Daha öncesinde Game of Thrones gibi dünyaca ünlü yapımların yayıncı kanalı olan HBO’nun resmi Twitter hesaplarını hackleyen hacker grubu OurMine, bu defa Barcelona’yı hedef aldı.

İspanyol futbol devi Barcelona’nın 23 milyon takipçili ana hesabı da dahil olmak üzere tüm dillerdeki resmi Twitter sayfalarını hackleyen hackerlar, Facebook sayfasını da ele geçirmeyi ihmal etmedi. Hem Facebook hem de Twitter sayfalarını ele geçiren hackerlar, tüm hesaplardan da tweet ve gönderi yayınladı.

Hackerlar, paylaştıkları gönderilerde “Barcelona’ya hoş geldin Angel Di Maria” ve “Merhaba Barcelona, Biz OurMine güvenlik grubuyuz. Lütfen bizimle iletişime geçin, şaka için özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda hackerlar, Twitter’da Trend Topic yapmak için de bir tweet gönderdi ve “Hadi #FCBHack etiketini Twitter’da TT yapalım!” mesajını paylaştı. Hackerların bu etiketi başlatmasının ardından etikete binlerce tweet gönderildi.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA

Barcelona, resmi hesaplarının hacklenmesinin ardından hesabı yeniden kontrol altına aldı. Yaşanan bu problem nedeniyle de bir mesaj yayınlandı. Barcelona tarafından yayınlanan mesajda, "Hesaplarımız bu gece saldırıya uğradı. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Sabrınız için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Haberturk