Barcelonanın yıldızı Fenerbahçeye!

İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Barcelonalı Jeremy Mathieu ile Fenerbahçe anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli yöneticiler Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jeremy Mathieu transferini bitirmek üzere. Aykut Kocaman'dan onay bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli yöneticiler Fransa'da Valbueana için görüşmelerde bulunduğu sırada Mathieu'nun menajerleri ile de bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardı.

İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 1.92 boyundaki Fransız stoper Barcelona'da bu sezon gözden düşen bir isim. Katalan ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperin bonservisi düşük bir bedel karşılığında alınacak.

Kjaer ayrılmasa bile alınacak

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Simon Kjaer'in takımdan ayrılması uzun süredir gündemde. Danimarkalı yıldız oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı konuşuluyor. Kjaer takımdan ayrılmasa bile Mathieu takıma 3. stoper olarak kazandırılacak. Tecrübeli isim aynı zamanda sol bek olarakta görev yapabiliyor

20 Milyon Euro'ya gitmişti

Jeremy Mathieu 2014 yılında 20 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibiyle 3 sezonda 89 maça çıkan Fransız oyuncu 3 gol atma başarısı gösterdi.

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