Barcelonanın eski başkanı gözaltına alındı!

Barcelona'nın 2010-2014 yıllarında kulüp başkanlığını yapan Rosell'in, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Eski Barcelona Kulüp Başkanı Sandro Rosell, İspanyol polis ve jandarması tarafından kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE tarafından verilen haberde, diğer 4 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Rosell'in, "Rimet" adı verilen operasyon kapsamında kara para aklamakla suçlandığı bildirildi.

Yürütülen soruşturmada, Brezilya Milli Takımı'nın canlı yayın haklarında yasa dışı komisyon alındığı ve bunun vergi cenneti ülkelerdeki şirketler aracılığıyla aklandığının tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınanların arasında eski Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ricardo Teixeira'nın da olduğu öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin operasyon kapsamında Andorra'da ve Katalonya bölgesinin Barcelona, Girona ve Lleida kentlerinde bazı ev ve iş yerlerine baskın yaptığı ifade edildi.