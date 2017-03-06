Barcelonadan Messiye astronomik rakam!

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İspanyol gazetesi Marca'nın iddiasına göre, Roma'daki Totti örneğinde olduğu gibi başladığı kulüpte futbol hayatını sonlandırmak isteyen Messi'nin, Çin'den gelen 50 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ve Barcelona ile masaya oturmak istediği belirtildi.

Gazete, Barcelona'nın bu ayarda bir teklif yapmasının mümkün olmadığının altını çizerken, Katalan ekibinin limitleri zorlayarak yıllık 35 milyon Euro'luk bir teklifi, Arjantinli futbolcuya önereceğini yazdı.

30 yaşında, bu sezon forma giydiği 37 resmi maçta 38 gol attı, 13 de asist yaptı.

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