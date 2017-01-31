Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray Odeabank'ın yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Errick McCollum için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sow'dan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.
Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
Hernanes'te son dakika!

Hernanes'te son dakika!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.

Barcelona'dan defansa takviye

Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol’da forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Santiago Bueno ile 2,5 sezonluğuna anlaştı.

Barcelonadan defansa takviye

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, genç savunma oyuncusu Santiago Bueno’yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uruguay temsilcisi CA Penarol’da forma giyen 18 yaşındaki Bueno ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona, futbolcu yetiştirme bedeli olarak CA Penarol’a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Katalan ekibi, Uruguaylı Bueno’nun, sözleşmesinde belirtilen sayıda maçta forma giymesi halinde CA Penarol’a 5 milyon avro daha ek ödeme yapacak.

Real Madrid'te flaş ayrılık!

Real Madrid'te flaş ayrılık!

Arda Turan'dan transfer açıklaması! Çin...

Arda Turan'dan transfer açıklaması! Çin...

Ronaldo'ya 300 milyon euro!

Ronaldo'ya 300 milyon euro!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Real Madridte flaş ayrılık!

Real Madrid'te flaş ayrılık!

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lucas Silva, kiralık olarak eski takımı Cruzeiro'ya transfer oldu.
Barcelonadan defansa takviye

Barcelona'dan defansa takviye

Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol’da forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Santiago Bueno ile 2,5 sezonluğuna anlaştı.
Arda Turandan transfer açıklaması! Çin...

Arda Turan'dan transfer açıklaması! Çin...

Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan beIN SPORTS'ta yayınlanan DEPAR programına bağlandı ve açıklamalarda bulundu.
Ronaldoya 300 milyon euro!

Ronaldo'ya 300 milyon euro!

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünden astronomik bir teklif aldıklarını söyledi.
İspanyada gündem yine Arda!

İspanya'da gündem yine Arda!

Barcelona'nın yıldızı 3 gol bir asistle İspanya'da günün en çok konuşulan futbolcusu oldu. Ancak Real Madrid'e yakın yayın organları, attığı 3 gole rağmen milli futbolcumuzu eleştirmekten geri durmadı.
Ramos, Camp Nouyu susturdu!

Ramos, Camp Nou'yu susturdu!

Barcelona ile Real Madrid nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Dünya'nın yakından takip ettiği Barcelona - Real Madrid maçı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Arda, Barcelona için yetersiz bir futbolcu

"Arda, Barcelona için yetersiz bir futbolcu"

Katalan taraftarlar, Barcelona - Real Madrid (El Clasico) mücadelesinin 1-1 sona ermesini Arda Turan'ın yaptığı faule bağladı. Barcelonalı taraftarlar milli yıldızımızı çok sert eleştirdi.
Barça Ardaya acımadı! Cezayı kestiler...

Barça Arda'ya acımadı! Cezayı kestiler...

Barcelona'da, antrenmana geç gelen oyunculara kesilen cezadan nasibini bu sezon yalnızca Neymar ve milli futbolcumuz Arda Turan aldı.
Emre Çolaktan beklenmedik hareket!

Emre Çolak'tan beklenmedik hareket!

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra La Liga takımlarından Deportivo'nun yolunu tutan Emre Çolak, Cimbom'da kalan parasını alamayınca hukuksal haklarını kullanma kararı aldı.
Emre Çolak pişmanlığı!

Emre Çolak pişmanlığı!

Galatasaray’la sözleşmesi sona ermeden önce Deportivo ile anlaşan ve İspanya’nın yolunu tutan Emre Çolak’ın La Liga performansı parmak ısırtıyor.
Kroos tamam, sıra Ronaldoda

Kroos tamam, sıra Ronaldo'da

Transfer yasağı cezası almasının ardından Alman yıldızı Toni Kroos’un sözleşmesini uzatan Real Madrid, şimdi de Portekizli süperstarı...
Real Madride bir darbe daha!

Real Madrid'e bir darbe daha!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere...
İki penaltı kurtardı ancak...

İki penaltı kurtardı ancak...

İspanya La Liga 7. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Valencia'yı Griezmann ve Gameiro'nun golleriyle 2-0 mağlup etti....
Şanslıyım ki bana dokunmamış dedi ve...

"Şanslıyım ki bana dokunmamış" dedi ve...

1-1 beraberlikle sonuçlanan Barcelona Atletico Madrid maçında, Filipe Luis ile Luis Suarez arasında yaşanan bir pozisyon gerilimi...
Barcelonada Messi şoku yaşanıyor!

Barcelona'da Messi şoku yaşanıyor!

La Liga'nın beşinci haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor....
Arda yine attı, Barça farka koştu

Arda yine attı, Barça farka koştu

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona, kendi sahasında Real Betis'i 6-2'lik farklı bir...