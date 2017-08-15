Barcelonadan Arda Turan açıklaması geldi

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.

Barcelona'dan Arda Turan açıklaması geldi

İspanya Süper Kupa mücadelesinin ilk maçında Nou Camp'ta Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Barcelona'da, teknik direktör Ernesto Valverde yarın oynanacak ikinci maç öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve Arda Turan'ın maç kadrosunda yer almadığını beli

Barcelonadan Arda Turan açıklaması geldi

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Valverde, Türk oyuncuya mevcut kadroda şu anlık yer olmadığını söyledi.

Süper Kupa'da ilk maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan'ın formunu geri kazanıp kazanmayacağından emin olamadığını söyleyen Valverde, "Kulüp onun için büyük yatırım yaptı ancak benim takımımda her şey oyuncuların performanslarına bağlı. Şu anda tercih hakkımızı Arda'dan yana değil, diğer oyunculardan yana kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan, Real Madrid'le oynanacak İspanya Süper Kupası rövanş maçı kadrosuna da alınmadı.

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!


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güncel
Barcelonadan Arda Turan açıklaması geldi

Barcelona'dan Arda Turan açıklaması geldi

İspanya Süper Kupa mücadelesinin ilk maçında Nou Camp'ta Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Barcelona'da, teknik direktör Ernesto Valverde yarın oynanacak ikinci maç öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve Arda Turan'ın maç kadrosunda yer almadığını beli
Arda Turanın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

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Neymardan sonra PSGden Barçaya bir darbe daha!

Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

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Yüzyılın transferi resmen açıklandı!

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Barcelona Neymarı resmen açıkladı

Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı

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El Clasico sonrası Ardadan şok hareket!

El Clasico sonrası Arda'dan şok hareket!

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Barcelona Neymarın yerine onu alıyor!

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Futbol tarihinin en pahalı transferi gerçekleşti!

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