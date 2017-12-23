Barcelona Real Madridi ezdi geçti: 0-3

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1’lik yenilgiyle lig yarışında puan olarak oldukça geride kaldıklarını ancak çok çalışıp bunu telafi etmek için uğraşacaklarını belirtti.
Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Ocak ayı transfer döneminde sol bek ve orta sahaya mutlaka birer oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de aranan 8 numara bulundu.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Barcelona Real Madrid'i ezdi geçti: 0-3

Dünyanın 1 numaralı derbisi El Classico'da gülen taraf Barcelona oldu. Real Madrid'i deplasmanda 3-0'lık skorla geçen Katalan ekibi bu sonuçla puanını 45'e yükseltip, ezeli rakibinin 14 puanla önüne geçti.

Barcelona Real Madridi ezdi geçti: 0-3

La Liga'nın 17. haftasında El Classico heyecanı yaşandı.

Lider Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in mabedi Santiago Bernabeu'ya konuk oldu.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin nefeslerini tutarak izlediği mücadeleyi Barcelona, Luis Suarez, Messi, ve Aleix Vidal'in attığı gollerle 3-0 kazandı.

Katalan ekibi elde ettiği farklı galibiyetle puanını 45'e yükseltti ve 17 hafta sonunda Real Madrid'in 14 puan önüne geçti.

Real Madrid'te Dani Carvajal 63. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bırakırken, Real Madrid şampiyonluk yarışından iyiyden iyiye koptu.

Ronaldo ayrılıyor mu? Flaş gelişme

Ronaldo ayrılıyor mu? Flaş gelişme

Hakem bariz golü yedi

Hakem bariz golü yedi

Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi

Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi


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Barcelona Real Madridi ezdi geçti: 0-3

Barcelona Real Madrid'i ezdi geçti: 0-3

Dünyanın 1 numaralı derbisi El Classico'da gülen taraf Barcelona oldu. Real Madrid'i deplasmanda 3-0'lık skorla geçen Katalan ekibi bu sonuçla puanını 45'e yükseltip, ezeli rakibinin 14 puanla önüne geçti.
Ronaldo ayrılıyor mu? Flaş gelişme

Ronaldo ayrılıyor mu? Flaş gelişme

Son dönemlerde hakkında Real Madrid'den ayrılacağına yönelik spekülasyonlar çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir hamle geldi.
Hakem bariz golü yedi

Hakem bariz golü yedi

La Liga'da Barcelona'nın yıldızı Messi'nin Valencia'ya attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle hakem tarafından verilmedi.
Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi

Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi

Barcelona'da bir devrin sonu geliyor... Arjantinli süperstar, geçtiğimiz gün takımdan ayrılma talebini resmen yönetime iletmişti. Bu gelişme sıcaklığını korurken dün gece yaşananlar tartışmaları giderek alevlendirdi.
Mesut Özil ile anlaşma sağlandı! Yeni takımı...

Mesut Özil ile anlaşma sağlandı! Yeni takımı...

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Devre arasında oyuncularına kanser olduğunu söyledi

Devre arasında oyuncularına kanser olduğunu söyledi

Liverpool karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına karşın maçı 3-3 berabere tamamlayan Sevilla'da teknik direktör Berizzo'nun, devre arasında oyuncularına prostat kanseri olduğunu açıkladı.
İngilizler Mesut Özilin yeni adresini duyurdu

İngilizler Mesut Özil'in yeni adresini duyurdu

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