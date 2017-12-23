Barcelona Real Madridi ezdi geçti: 0-3

Mesut Özil ile anlaşma sağlandı! Yeni takımı...

Katalonya radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt ile görüştüklerini ve oyuncunun devre arası için 20 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona'nın formasını giyeceğini öğrendiklerini duyurdu.