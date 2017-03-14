Barcelona - PSG maçı tekrarlanacak mı?

Barcelona'nın muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Fransız ekibi PSG'yi 6-1 yendiği tarihi maçın tekrarı isteniyor.

Barcelona, ilk maçta 4-0 yenildiği PSG'yi kendi evinde 6-1'lik skorla mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yazdırdı.

Türk hakem Deniz Aytekin'in yönettiği ve verdiği kararlar ile özellikle Fransızlar tarafından eleştirilen karşılaşma sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Bir Real Madrid taraftarı olan Luis Melendo Olmedo, Change.org'ta imza kampanyası başlatarak 6-1 biten Barcelona - PSG maçının tekrar edilmesini istedi.

"Alman hakem Deniz Aytekin'in verdiği kararlar PSG'ye ciddi şekilde zarar vermiş ve Barcelona avantaj sağlamıştır" ifadelerini kullanan Olmedo'nun kampanyasına şimdiye kadar 220 binden fazla kişi destek oldu.

Bu kampanya sonunda ne kadar imza toplanırsa toplansın mücadelede herhangi bir kural hatası yapılmadığından tekrar yapılmayacak.

6-1'lik maç sonunda en çok eleştirilen isim hakem Deniz Aytekin olmuştu.