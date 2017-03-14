Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Trabzonspor'da unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.
Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.
Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya’nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.
Simon Deli bombası!

Simon Deli bombası!

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan ve Süper Lig’de 5. sıraya kadar yükselerek gözünü Avrupa kupalarına çeviren Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.

Barcelona - PSG maçı tekrarlanacak mı?

Barcelona'nın muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Fransız ekibi PSG'yi 6-1 yendiği tarihi maçın tekrarı isteniyor.

Barcelona - PSG maçı tekrarlanacak mı?

Barcelona, ilk maçta 4-0 yenildiği PSG'yi kendi evinde 6-1'lik skorla mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yazdırdı.

Türk hakem Deniz Aytekin'in yönettiği ve verdiği kararlar ile özellikle Fransızlar tarafından eleştirilen karşılaşma sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Bir Real Madrid taraftarı olan Luis Melendo Olmedo, Change.org'ta imza kampanyası başlatarak 6-1 biten Barcelona - PSG maçının tekrar edilmesini istedi.

"Alman hakem Deniz Aytekin'in verdiği kararlar PSG'ye ciddi şekilde zarar vermiş ve Barcelona avantaj sağlamıştır" ifadelerini kullanan Olmedo'nun kampanyasına şimdiye kadar 220 binden fazla kişi destek oldu.

Bu kampanya sonunda ne kadar imza toplanırsa toplansın mücadelede herhangi bir kural hatası yapılmadığından tekrar yapılmayacak.

6-1'lik maç sonunda en çok eleştirilen isim hakem Deniz Aytekin olmuştu.

UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma!

UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma!

Borussia Dortmund güle oynaya turladı!

Borussia Dortmund güle oynaya turladı!

Neymar, PSG'lileri fena trolledi!

Neymar, PSG'lileri fena trolledi!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Barcelona - PSG maçı tekrarlanacak mı?

Barcelona - PSG maçı tekrarlanacak mı?

Barcelona'nın muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Fransız ekibi PSG'yi 6-1 yendiği tarihi maçın tekrarı isteniyor.
UEFAdan Barcelonaya soruşturma!

UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma!

UEFA, Barcelona’nın Paris Saint-Germain’i konuk ettiği maçta yaşanan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
Borussia Dortmund güle oynaya turladı!

Borussia Dortmund güle oynaya turladı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Benfica’ya 1-0 mağlup olan Alman devi Borussia Dortmund, rövanş mücadelesinde rakibini 4-0'lık skorla geçti ve çeyrek finale çıktı. Maçın yıldızı hat-trick yapan Aubameyang oldu.
Neymar, PSGlileri fena trolledi!

Neymar, PSG'lileri fena trolledi!

Barcelona'nın futbol tarihine geçen 6-1'lik PSG zaferine 2 gol 1 asist sıkıştıran Brezilyalı yıldız Neymar, maçın sonrasında da deyim yerindeyse gollerine devam etti.
Mascherano itiraf etti: Evet fauldü

Mascherano itiraf etti: "Evet fauldü"

Şampiyonlar Ligi'nde mucizeye imza atarak Paris Saint Germain'i saf dışı bırakan Barcelona'da Arjantinli stoper Javier Mascherano'dan itiraf geldi.
Tarihi maç! Barcelona imkansızı başardı!

Tarihi maç! Barcelona imkansızı başardı!

Barcelona ile (PSG) Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turundaki ikinci maçta karşı karşıya geldi. Barcelona mücadeleden 6-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.
Beşiktaşla eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.
Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

UEFA'nın, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, karşılaşma sırasında ve sonrasında taraftarlar arasında yaşanan olaylarla ilgili kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor.
Yusuf Namoğlundan Thomson için bomba iddia!

Yusuf Namoğlu'ndan Thomson için bomba iddia!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının skandal hakemi Craig Thomson'un, İskoç olduğu için kötü not almasının mümkün olmadığını iddia etti.
Beşiktaşa 34 milyon euro

Beşiktaş'a 34 milyon euro

Beşiktaş, gruplara kaldığı için 12.7, grup performansıyla 3.5 ve havuz payı olarak 17.8 milyon Euro olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nden toplam 34 milyon Euro elde etti.
İlk skandalı bu değilmiş!

İlk skandalı bu değilmiş!

Dinamo Kiev - Beşiktaş hakemi Craig Thomson mücadelede verdiği kararlarla büyük tepki topladı. Ancak Craig Thomson ilk...
İspanyada gündem yine Arda!

İspanya'da gündem yine Arda!

Barcelona'nın yıldızı 3 gol bir asistle İspanya'da günün en çok konuşulan futbolcusu oldu. Ancak Real Madrid'e yakın...
Kiev avcısı

Kiev avcısı

Porto formasıyla geçen sezon Dinamo Kiev’e deplasmanda 2 gol atan Vincent Aboubakar, bu kez Beşiktaş’la Ukrayna ekibini...
Kartal turu geçerse muhtemel rakipleri kimler olacak?

Kartal turu geçerse muhtemel rakipleri kimler olacak?

Beşiktaş, bu akşamki Dinamo Kiev maçının ardından gruptan lider olarak çıkarsa, ikinci turda da karşısına yine zorlu...
Beşiktaşın kritik maçına İskoç hakem

Beşiktaş'ın kritik maçına İskoç hakem

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev takımı ile yapacağı maçı İskoç hakem Craig Thomson yönetecek....
Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? İşte tüm olasılıklar...

Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? İşte tüm olasılıklar...

Beşiktaş, Dinamo Kiev ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri...