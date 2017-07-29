Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar boyunca NBA’de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Ersun Yanal’ın talimatı ile 10 numara arayışına geçen Bordo- Mavililer’e, menajerler aracılığıyla Milan’da forma giyen Jose Sosa önerildi.
Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

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Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezonu NCAA’de Ricmond Spiders’da Amerikalı forvet T.J Cline ile anlaştı. Genç oyuncu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.
Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ben Arfa ve Lucas Lima transferleri için Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
Bir transfer daha açıklandı!

Bir transfer daha açıklandı!

Erman Kunter yönetiminde yeni sezon için kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Alex Renfroe'yu kadrosuna kattı.
Marcelo'nun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.

Barcelona Neymar'ın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.

Barcelona Neymarın yerine onu alıyor!

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 222 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle Paris Saint Germain'e transfer olması beklenirken Barcelona, B planını devreye soktu.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre; Barcelona, Neymar'ı kaybettiği anda elde edeceği 222 milyon euronun 100 milyon eurosunu  Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın serbest kalma bedelini ödemek için kullanacak.

Hatırlanacağı üzere 26 yaşındaki Griezmann, 13 Temmuz'da Atletico Madrid'le olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmış, Madrid ekibi de yıldız oyuncunun kontratına "100 milyon euroya serbest kalır" maddesi koymuştu.

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Cristiano Ronaldo: Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım

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