Barcelona Neymarın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 222 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle Paris Saint Germain'e transfer olması beklenirken Barcelona, B planını devreye soktu.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre; Barcelona, Neymar'ı kaybettiği anda elde edeceği 222 milyon euronun 100 milyon eurosunu Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın serbest kalma bedelini ödemek için kullanacak.

Hatırlanacağı üzere 26 yaşındaki Griezmann, 13 Temmuz'da Atletico Madrid'le olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmış, Madrid ekibi de yıldız oyuncunun kontratına "100 milyon euroya serbest kalır" maddesi koymuştu.