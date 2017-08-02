Barcelona Neymarı resmen açıkladı

Futbol tarihinin en önemli transferi gerçekleşti. Barcelona, Brezilyalı yıldız Neymar'ın 222 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin aktif hale gelmesini istediğini duyurdu.

Ve Barcelona Neymar'ın transfer olmak istediğin resmen açıkladı. Katalan kulübü, yıldız futbolcu Neymar'ın, 222 milyon euroluk serbest kalma maddesinin aktif hale gelmesi yönündeki talebini Barcelona'ya resmen iletti.

Bugün Barcelona antrenmanına izinli olduğu için katılmadığı duyurulan Neymar, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak, Barcelona tesislerinden ayrılmıştı.

Barcelona'dan az önce yapılan açıklamada, Neymar ve aynı zamanda menajerliğini yaptığı babası ile birlikte kulüp tesislerinde bir buluşma gerçekleştirildiği ve 222 milyon euroluk serbest kalma maddesinin aktif hale gelmesinin istendiği duyuruldu.

Brezilyalı süperstar, kendisi için 222 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini aktif hale geçirecek olan Paris Saint-Germain'in başarısı için ter dökecek.

Haftalardır dünya spor medyasının 1 numaralı gündem konusu olan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi, futbol tarihinin en pahalısı olarak kayıtlara geçecek.

Katalan devinin 2013 yılında yaklaşık 57 milyon Euro karşılığında Santos'tan renklerine bağladığı Sambacı, Barça ile 2 La Liga, 3 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.