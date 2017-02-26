Barcelona, Atletico Madridi devirdi: 1-2

Barcelona, Atletico Madrid'i devirdi: 1-2
İspanya La Liga'nın 24. hafta maçında Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i Messi'nin 87. dakikada attığı golle 2-1 yendi ve şampiyonluk yolunda kritik bir maçı kazandı.
İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Vicento Calderon'da Barcelona'yı ağırladı. Mücadeleyi Katalan ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Rafinha ve 87. dakikada Lionel Messi kaydetti. Atletico Madrid'de 70. dakikada Diego Godin'in attığı gol takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Katalan ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.
Alınan bu sonuçla Barcelona puanını 54'e yükseltirken, Atletico 45 puanda kaldı ve zirve yarışından uzaklaşmaya başladı.
İlk yorumu siz yapın!