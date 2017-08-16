Barcelona Arda Turanın bonservis bedelini açıkladı

Barcelona, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arda Turan'ın bonservis bedelini belirledi.

Galatasaraylıların merakla beklediği Arda Turan transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Barcelona, sarı kırmızılıların uzun süredir girişimde bulunduğu yıldız futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor. Katalan yöneticilerle bir araya gelen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun kulüpte mutsuz olduğunu belirtirken transferinde kolaylık istedi.

Bonservisi 25 milyon Euro

Ancak Bulut'un kolaylık isteğine sıcak bakmayan Barcelona, Arda için kiralama tekliflerine kapıyı kapattı.

Katalan devi, milli futbolcu için en az 25 milyon Euro getiren olursa görüşmelere başlanacağını Ahmet Bulut'a bildirdi. Barcelona'nın bu kararının ardından yaşanacak gelişmeler de merakla beklenmeye başlandı.

Sinan Gümüş gidiyor, Welliton geliyor

Öte yandan transferde hız kesmeyen Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor.

Bir süredir Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Sinan Gümüş'le yolar ayrılıyor. Sinan'ın yerine de transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim, Welliton'la görüşmelere başladı. Süper Lig'de son olarak Kayserispor forması giyen Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli bulunmuyor.

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